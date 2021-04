Un vídeo, 78 segundos y el gen ganador del novelista en la previa de la contienda de los millones. José Mel Pérez fue ayer muy explícito con Benito Ramírez y recalcó al plantel, en mitad del entrenamiento en Barranco Seco, que la única consigna para domar al RCD Espanyol -con el mayor presupuesto de la historia de Segunda con 72 'kilos'- pasa por emplearse al cien por cien. Un vídeo subido por la entidad, en una de sus cuentas, desvela el grado de intensidad y ambición de un conjunto con la salvación en la mano. Pádel, orín, Embarba, Momo y el cohete de La Aldea. 'Una pregunta sencilla, muy sencilla. ¿Vosotros pensáis que se puede ganar mañana sí o no? [El plantel responde con un tibio sí] No me jodáis hostia, en el fútbol todo el mundo gana a cualquiera. Y ya lo habéis hecho un montón de veces, pero tenéis que ir al cien por cien. Benito, no te la puede quitar Momo [técnico asistente], con todo el respeto a Momo que le quiero un montón, lo fiché 80 veces. Pero Momo tiene mi edad ya, si es que no puede jugar al pádel, si es que porque es mi compañero si no, no gana. No me jodas, no te la puede quitar, Beni. Si te la quita Momo, Embarba se mea en ti', exclama el preparador madrileño,. La UD se mide esta tarde al RCD Espanyol en Cornellà (17.15 horas) con 46 puntos en el casillero. El cuadro 'periquito' es líder con 71 puntos y 59 goles a favor.

En la segunda parte de la disertación, Mel alecciona al grupo con la importancia del factor del compromiso. 'Chicos, tener orgullo, cojones. Lo tenemos a huevo, a huevo...Todo el mundo, nos da por muertos. Todo el mundo: la tv, la radio, la prensa escrita...No saben cuántos nos van a meter. Tener orgullo cojones, hostia...Que sois buenos futbolistas; que sois un buen equipo, pero hay que ir con todo. En el fútbol no se puede dejar nada, regalito que deis, la coge Rafa gol. Regalito al Espanyol, gol'. La escena y el audio, en la ciudad deportiva de Barranco Seco, denota el grado de implicación para besar la machada. En busca de la heroica, con una señora bronda. Mel no quiere relajamientos. Competir ante el mayor presupuesto de la historia en la categoría de plata exige latir al 100%. La arenga del pádel.