Pepe Mel: “Por lo visto aquí, yo no renovaba al entrenador ni de coña”

El dolor del derrotado. Y también el cansancio, porque Pepe Mel cree que el hecho de que el tema de su renovación haya estado en boga durante la semana no le vino bien al equipo. Pero tuvo que referirse a ello nuevamente cuando este medio le cuestionó si la imagen de su equipo en Cornellá podía perjudicarle y la hora de firmar su continuidad.

Primero dejó claro que “perder con el Espanyol no es ninguna mancha”, pero luego añadió: “Si el club se centra en lo que pasó aquí, yo no renovaría al entrenador, ni de coña, pero es que a lo mejor ese es el problema, que hablamos demasiado de este tema. Pedimos que no se acabe la temporada, pero en la previa solo hablamos de la renovación y eso es un problema. La UD no está salvada matemáticamente. Si me preguntas, por lo visto aquí yo no renovaba al entrenador, desde luego”.

Con esa sentencia concluyó su comparecencia llena de tristeza y en la que lanzó un mensaje a la afición. “La única palabra que se me viene a la cabeza es perdón porque seguro que estaban ilusionados. Hemos demostrado que no le hemos sabido meter mano a ese equipo y, por lo tanto, que estamos muy lejos de ese nivel. Lo único que podemos hacer es pedir perdón”, reiteró el madrileño.

Fallos

“Nos hemos complicado. Cuando contra un equipo que hace las cosas bien no eres capaz de ganar ninguna faceta del juego sólo puede haber un resultado y es que tienes que perder. Ojalá el domingo que viene contra la Ponferradina a Rober, Jesé y Araujo les dejen pensar fuera del área, controlar y darles espacios. Es lo que hemos hecho con ellos”, resaltó el técnico entre otros fallos de su equipo.

En el mismo sentido, dijo: “Si contra el Espanyol eres un equipo que pierde segundos balones, que dejas espacios, que no le metes la misma intensidad que ellos... Hemos estado desaparecidos y es una decepción porque este partido era ideal para hacer las cosas bien. Hemos perdido una gran oportunidad como colectivo para dejar clara una imagen de equipo que dista mucho de la que hemos dado hoy –por ayer–”.

Lemos

Preguntado por la actuación de Álvaro Lemos, muy flojo en el segundo y tercer gol del Espanyol, e ingenuo al ver dos amarillas infantiles que provocaron su expulsión antes del descanso con el 3-0 en el marcador, comentó: “No he hablado con Álvaro porque es mejor que, de momento, no hable con él. Es mejor para él y para mí. Me decepciona mucho. Se ha equivocado terriblemente. Lo que ha hecho no lo puede hacer”.

Pepe Mel, además, recordó que la UD todavía no está salvada y que debe alcanzar todavía los 50 puntos. “Creo que pensar que la temporada se ha acabado es un error. Con 46 puntos, que son los que tenemos, no te salvas. Tienes que ganar partidos y seguir sumando. Al final, en el fútbol lo que queda es lo último. Los diez últimos partidos son los que te marcan. Si no los hacemos a un buen ritmo, son los que nos van a marcar”, aseguró el entrenador de Las Palmas.