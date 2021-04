Aythami, listo para recibir a la Ponferradina; Dani tiene el alta

Aythami se apunta al tramo final de la temporada. Está listo para el último mes de competición. Seis partidos en los que volverá a portar el brazalete de capitán. Quizá cinco, porque cuando la UD Las Palmas se enfrente a la SD Ponferradina el próximo domingo (19.30 horas) en el Estadio de Gran Canaria soló habrá acumulado seis entrenamientos y no tiene ritmo de competición, porque no juega desde el pasado 25 de noviembre, día que pasó a la historia no porque el cuadro amarillo perdiera en casa contra el Mirandés (0-2), sino porque Diego Armando Maradona dejó la vida.