Aythami Artiles Oliva, que ve la luz tras pasar por el quirófano para operarse del talón de Aquiles, aportó su punto de vista sobre el culebrón de la renovación de José Mel Pérez. "En esos temas, la plantilla no decide. Si te soy sincero no sabemos qué pasará la temporada que viene. Está claro que si aspiramos a algo grande la próxima campaña, hay que encajar menos goles [48]. Pero ahí la responsabilidad y la culpa no es del cuerpo técnico, sino de las desconexión de los futbolistas en momentos claves", valoró el zaguero, que se mantiene de baja desde el pasado noviembre. Recordó que hace un año también le tocó hablar y valorar la renovación del novelista. Se mantiene en la misma tesitura. "Hace justo doce meses, me preguntaron por el futuro del míster. Digo lo mismo. La renovación de Mel sería una buena noticia para la entidad y para toda la familia de la UD Las Palmas; así como para nosotros en el vestuario. Pero estamos a las puertas de un partido crucial, muy importante en nuestras aspiraciones que pasan por sellar la salvación cuanto antes. Llega una grandísima oportunidad y no podemos desfallecer".

No se pone fecha para su vuelta. Estaba estimada para el partido ante el Alcorcón -sábado 8 de mayo en el Municipal de Santo Domingo-. "No sé si estaré al ciento por ciento en tres semanas, trabajo duro para ello y para poder acabar la temporada jugando unos minutos. Quiero jugar, ayudar a mis compañeros dentro del campo. Para mí ha sido muy difícil todo este tiempo alejado del terreno de juego". Insiste que el pulso del domingo no es una final para salvar la cabeza de Pepe Mel -en relación a que alcance la cuarta campaña consecutiva en el banquillo amarillo-. "La plantilla de la UD no va a salvar a Mel. La responsabilidad de lo que pasó el pasado fin de semana es todos. No del míster".

Se le preguntó por la opción de Tino Luis Cabrera -el secretario técnico es una de las posibilidades que aguardan en la recámara por si desfallece el plan a, que pasa por renovar a Mel-. "La plantilla no se posesiona con nadie, jamás ha pasado ni pasará. Queremos centrar el foco en salvarnos. Alcanzar los 50 puntos. Es que aún no nos hemos salvado. Se habla del proyecto del año que viene o de fichajes [como la vuelta de Viera], pero no estamos salvados y llega un equipo temible como la Ponferradina. Este conjunto de despistes conforma un error. En este minuto, debemos estar centrados en el duelo del domingo. ¿La opción de Tino Luis? Lo he visto en Barranco Seco, en las oficinas, pero el jefe es Mel. Que es el que manda, así como con todo el cuerpo técnico".

Álvaro Lemos, fichar centrales, ejercer de psicólogo y la cifra del bochorno: 48 goles encajados

El zaguero de Arguineguín salió en defensa de Álvaro Lemos -fue expulsado el pasado sábado a los 40 minutos por doble amarilla, en la que conforma su tercera expulsión del curso liguero-. "Ahora se le señala por la goleada y la expulsión. Cuando ha estado bien, se le ha alabado. Y llegan las críticas. Eso nos ha pasado a todos. Ninguno de los jugadores dimos el 100 % y no hay que señalar a nadie. Fue un partido malísimo". En relación a los goles recibidos, no pone pretextos. "Estamos en la posición que nos merecemos. Esto es un trabajo de todos, de toda la temporada, y es una de las principales razones por las que no estamos luchando por la promoción. Hubo partidos en los que podríamos haber ganado pero no fuimos regulares, y eso lo estamos pagando". Su renovación -su vínculo acaba el 31 de mayo- no existe. "No he hablado con el presidente de la renovación porque estoy centrado en la recuperación. Bastante tengo en mi día a día para ponerme a pensar en algo que no sé qué va a pasar. Esa incertidumbre no ayuda".