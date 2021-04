La obsesión del Káiser y el culebrón de los mil días. Un discurso con matices en la previa de una contienda de calibre estratégica. Aythami Artiles Oliva -capitán de la UD con 273 duelos- tildó ayer de “buena noticia” la continuidad de José Mel Pérez en el banquillo grancanario. Tras exculpar al preparador madrileño de los 48 goles encajados en 36 jornadas -Las Palmas es el más batido de los 22 equipos de Segunda-, no quiso mojarse cuando se le cuestionó por la opción de Tino Luis Cabrera -actual secretario técnico- en el casting del técnico de la UD para el próximo curso. “La plantilla no se posiciona con nadie, ni habla de eso. Estamos jugándonos la salvación; hablan del nuevo proyecto [el entorno] y es un error (...) Esta semana no hemos librado. Solo pensamos en ganar a la Ponfe. Tino Luis es el secretario técnico, se le saluda y listo. Pero el que manda es el entrenador”.

Recuerda que en el tramo final de la pasada campaña, marcada por la pandemia, ya se posicionó a favor de la renovación de Mel -que luego se rubricaría el 15 de julio del 2020 tras sellar de forma matemática la salvación ante el CD Mirandés con gol de Rubén-.

“A estas alturas de la pasada liga, me tocó hablar. Y ahora digo lo mismo. La renovación de Mel sería una buena noticia para la UD y para nosotros, la gente que estamos dentro del vestuario”. Sobre si el encuentro del domingo ante la SD Ponferradina (19.30 horas, Movistar LaLiga) es una opción factible para rescatar al novelista, el zaguero de Arguineguín resta dramatismos. Van todos a una.

“Tino Luis es el secretario técnico, se le saluda y listo. Aquí el que manda es el entrenador”

“La plantilla no va a salvar a Mel; aquí somos un equipo para lo bueno y para lo malo. El otro día fue culpa de todos [el naufragio de Cornellà con un (4-0) y tres goles de Puado a los 22 minutos] no del míster. Si logramos el objetivo, la salvación, lo lograremos todos”.

Sobre la verbena del RCDE Stadium, Aythami Artiles critica que “faltó actitud”. Sin el Káiser -los últimos 22 partidos-, el cuadro de Mel suma siete triunfos, ocho empates y siete derrotas. Ha recibido 28 tantos y anotó 24. Su rango jerárquico se añora en un galeón a la deriva -una victoria en el festival ante el Lugo (6-1) en las últimas siete jornadas-. “No soy el psicólogo, soy el capitán. Tengo más experiencia que el resto y trato de animarles más allá de resultados. Todos deben dar lo mejor, hay mucha gente joven y fuimos irregulares. No hemos tenido el oficio preciso. Y no porque se haya hablado de ascenso, el objetivo es la salvación. No fuimos regulares, estamos dónde merecemos [13ª posición, a ocho puntos del abismo y a once unidades del playoff].

Lluvia de tarjetas y renovación

Cuestionado por la roja a Álvaro Lemos en Cornellà (42’) y su elevado número de tarjetas en este curso -nueve amarillas y tres expulsiones- fue comprensivo con el gallego. Para Artiles, Lemos, que lucía el brazalete ante el líder RCD Espanyol, no puede convertirse ahora en el chivo expiatorio.

“Cuando está bien [Lemos] se le elogia, cuando está mal, se le critica. Pero tras lo acontecido ante el Espanyol, no se puede señalar a nadie. Fue un partido malísimo, no tuvimos actitud durante el encuentro”, apostilla el central.

El líder de la caseta confiesa haber tenido conversaciones con el presidente Miguel Ángel Ramírez, pero en ningún caso han tratado la renovación contractual del futbolista, de 35 años. “Hemos hablado de muchas cosas, nunca de la renovación. Solo me he centrado en la recuperación, hay días que estás bien, otros que no. A pesar de todo, estás con los compañeros en Barranco Seco y bastante tengo con este día a día. En lo referente a mi contrato, no es algo que tenga en la cabeza. Repito que lo prioritario en este momento es conquistar los 50 puntos y certificar ya la salvación matemática”.

Sobre el bochorno de Cornellà: “No tuvimos actitud; no se puede señalar a nadie”

No concibe buscar equipo o iniciar una aventura en una liga exótica, solo tiene en punta de mira a la Ponferradina del exdelantero de la UD Yuri de Souza. “No me planteo nada; sea aquí, o en otro lado. Mi único pensamiento es la recuperación para contar con minutos”. En última instancia, dejó a la dirección deportiva -encabezada por Luis Helguera- el cometido de reforzar la demarcación de central para la próxima campaña, con Jonathan Viera como emperador. Bastante tiene con lo suyo.

“Cuando finalice el curso de director deportivo, ya te diré lo que hace falta”, bromeó el zaguero sureño. Sí deja caer que subirá el grado de ambición. “Será una temporada diferente, no sé si con el mismo objetivo. Pero para hacer algo grande, hay que recibir menos goles. Que no se trata de responsabilizar al cuerpo técnico, la cupa es de los jugadores”. Flores al novelista, cero referencias a Tino Luis y una oratoria ambigua. La obsesión del Káiser es derretir a la Ponfe, al precio que sea. No hay futuro, el mundo acaba el domingo. Y la caseta “no se posiciona con nadie”.