Mel: «Entiendo que gente del club piense que hay que cambiar»

«No lo quiero ver así y me niego a verlo así. Yo trabajo. En verano me dijeron que tenía que cumplir un objetivo y casi está cumplido. No veo que yo tenga que demostrar nada. Lo único que pasa es que no dejo de ser entrenador y entiendo que la gente siempre quiera más. Cuando uno es entrenador no le puede gustar a todo el mundo. Entiendo que haya gente a la que no le guste o que haya gente dentro del club que piense que se debe cambiar. A veces pasan estas cosas y es lo normal», declaró el técnico de la UD.

Luego, cuando se le cuestionó si podía matizar la supuesta diferencia de pareceres referida a su renovación, y si le gustaría que el club le comunicara esta semana si sigue o si no, dijo: «Sé que es vuestra función, pero me atengo a lo que digo siempre. Cuando el club entienda que debe hablar conmigo, hablará conmigo. Si llega el final de temporada y no hablan conmigo, me lo tomaré como lo que es. Eso tiene que fluir solo. Un entrenador no se debe quedar en un sitio sin que todo el mundo esté de acuerdo porque luego no funciona (...) Estamos en un país en el que todo el mundo sabe de esto. Entonces, tienes gente a favor y gente en contra. Eso es así».

Antes, Mel había mostrado su satisfacción por haber conseguido los tres puntos. «El equipo ha estado muy serio, sin conceder nada. Arriba hemos hecho lo suficiente como para haber marcado algún gol más. Estoy contento con los chicos porque creo que esto nos va a liberar un poco. El lunes tuvimos una conversación tensa y ha surtido efecto. Lo que quiero es que ellos mejoren y muestren lo buenos futbolistas que son», comentó el madrileño.

Además, se refirió a las actuaciones de Cardona y Fabio, las dos novedades en el once. «Estoy contento con el partido de Tomás. No ha dejado que el delantero de ellos se girara, nos ha ayudado en el juego aéreo y ha sacado la pelota con solvencia. (...) A Fabio le necesitábamos en el centro del campo porque nos ha anclado a todos y le ha dado libertad a la gente de arriba», explicó.