Ale Díez: «Mel es un técnico ‘top’ de la categoría»

Ale Díez repetirá como titular el próximo sábado (19.30 horas) en Santo domingo para medirse con el Alcorcón porque se ganó el puesto el domingo pasado. Así lo entiende Pepe Mel, que siempre alabó la entrega y el compromiso del extremeño pese a tener un rol de suplente. En cierta forma, es uno de sus hombres en el vestuario. Y el lateral, además de devolverle la complicidad con actuaciones más que correctas, ayer lo hizo también con palabras bonitas para resumir un mensaje: es el entrenador idóneo para afrontar retos mayores el curso que viene.

La respuesta, clara: «Sí, todos estamos contentos con el trabajo del míster y del cuerpo técnico. Vamos a muerte con él porque es un entrenador top de la categoría. El objetivo del año que viene debe ser luchar por el playoff», dijo el cacereño, aunque matizó que, en cualquier caso, la decisión no le corresponde ni a él ni a ningún otro miembro de la plantilla amarilla.

En ese sentido, reveló que no existe incertidumbre en el vestuario en cuanto a quién será el técnico la próxima campaña. «No, para nada. Sinceramente, lo que me preocupa es el Alcorcón. Lo que debemos hacer es sellar la permanencia. Luego en verano los que tienen que trabajar son los responsables del club. No soy yo ni mis compañeros los que deciden», insistió.

Infortunio en un dedo

Ale Díez, por otro lado, se refirió mucho durante su comparecencia a su situación personal a lo largo de la temporada, lastrada por una lesión en un dedo del pie que le tuvo fuera de los terrenos de juego desde prinicpios de octubre hasta el último día de enero, es decir, casi cuatro meses. Pese a ello, nunca fue considerado titular, ni antes ni después del infortunio. Y no considera una reivinciación su participación ante la Ponferradina.

«No, simplemente fue una oportunidad después de un tiempo sin jugar. A raíz de la expulsión de Álvaro Lemos se me presentó la oportunidad y en lo personal salí contento», comentó el extremeño.

«Es una temporada en la que he estado varios meses parado, pero que ha sido de adaptación y donde me he sentido a gusto en la ciudad y en el equipo. Esperamos acabarla de la mejor manera posible y el año que viene mejorarla», añadió en cuanto a su balance personal del curso.

El lateral, además, lamentó que el equipo no haya podido estar más cerca de la zona de promoción cuando restan cinco partidos para la finalización del campeonato. «Es verdad que el playoff está prácticamente imposible. El objetivo era salvar la categoría, pero está claro que hemos estado mermados por las lesiones, la covid... No hemos conseguido tener un bloque para optar por el playoff. El año que viene iremos a por ello», garantizó.

Satasifacción

Lo que tiene claro el futbolista de la UD, por otro lado, es que acertó a la hora de optar por el equipo amarillo tras descender la campaña pasada con el Extremadura. «Estoy muy contento por el trato que recibido de todos. Estoy en el club idóneo y donde me están dando mucha confianza. Debo dar lo mejor de mí y la próxima temporada debemos mejorar y espero que me respeten las lesiones», comentó Díez. Sin ellas, probablemente, supere las doce participaciones actuales.

El penalti de Castellón





Ale Díez, que será el lateral derecho de la UD Las Palmas en Alcorcón, suma doce participaciones en las que no ha conseguido ningún gol, cuestión que, por otra parte, no le corresponde como a otros. Pero sí tuvo una gran oportunidad para marcarlo. Fue el pasado 27 de febrero, en Castalia, en el encuentro que la UD perdió con estrépito frente al CD Castellón. Cuando el partido marchaba ya 4-0, en el tramo final el extremeño tiró un penalti, pero el portero Whalley detuvo el balón. En cambio, Díez sí ha dado una asistencia de gol, a Pejiño en el segundo tanto de los amarillos al Cartagena una semana antes. | P. F.