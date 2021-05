El grancanario Dani Ojeda, que estuvo cerca de fichar por la UD Las Palmas en el pasado mercado de invierno, y que aparece como firme candidato a formar parte de la plantilla la próxima temporada, recordó en la semana en la que su equipo, el Alcorcón, recibe al cuadro isleño, que le gustaría jugar en la Isla. «Sí, ya lo he dicho», dijo en varias entrevistas con los medios. «Desde que entré en la cantera ese es mi deseo. Será cuando sea, no hablaré de fechas», agregó en el mismo sentido.

Sin embargo, dejó claro que ahora sólo importa el presente. «Mi cabeza está en salvar al Alcorcón y celebrar el objetivo. Ya en verano veremos con más tranquilidad qué pasa», comentó el grancanario.

Dani Ojeda, que suma 17 partidos con el cuadro alfarero, en los que ha marcado dos goles y ha dado dos asistencias, ya sabe lo que es luchar por la permanencia. «La situación es parecida a la que viví el pasado año en Albacete. El lema aquí es hasta el último minuto. Ahora mismo no estamos en una posición tranquila por lo que arrastramos de la primera vuelta. Hasta que no lleguen los 50 puntos no podemos tener la tranquilidad», dijo.