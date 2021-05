Mel se resigna: "No hablo de mi futuro en la UD; mi futuro es Alcorcón"

Discurso en modo 'peluquería de señoras'. La oratoria castiza made in Díaz Ayuso de José Mel Pérez regresó esta mañana en la previa del pulso en el Municipal de Santo Domingo (mañana, 19.30 horas, Movistar LaLiga) ante la AD Alcorcón de Dani Ojeda. El técnico de la UD elevó el grado de resignación cuando trató el tema de su continuidad. "Mi futuro es Alcorcón; no miro más allá". "No soy el más idóneo para responder si estoy desgastado, esa explicación es para el que lo dijo y así puede ofrecer más detalles. Es más, no voy a hablar de cosas que no sé, no jugaré a adivino. Sólo quiero ganar el partido de Alcorcón. En un feudo nunca hemos ganado. La UD no se ha impuesto en ese estadio y eso nos estimula. ¿Mi futuro? No puedo responder, pero lo quiero volver a zanjar aquí. No hablo del futuro en Las Palmas, mi futuro es Alcorcón. Cuando tenga algo que decir lo diré, no ahora sobre el futuro de la UD porque no hay nada. Siempre he sido sincero y cristalino. Soy como un pozo, que lo traga y engulle todo. No hay secretos".

Argumenta que tiene una gran relación con Miguel Ángel Ramírez, Luis Helguera y Tino Luis Cabrera. "Con Luis Helguera hablo a diario. Tengo contacto con todos los estamentos del club. Tenemos una relación bastante cordial y por eso estoy a gusto en la Isla. Sé que hasta el final estaré apoyado. En cuanto al presidente, el último partido en casa [ante la Ponferradina] estuvimos charlando y estaba contento con el resultado. No hablamos nada trascendental ni que despeje dudas sobre la renovación. Lo siento, pero nos aportaré nada nuevo sobre la renovación". En el caso de Tino Luis, es una de las opciones para el banquillo del próximo curso. Pero Mel solo tiene palabras de elogio hacia el ejecutivo. "Toda la gente que trabaja cerca de mí tengo con ellos una relación magnífica. A Tino lo conozco de mi etapa en el Real Betis. Tengo una buena relación con él. Miro hacia adelante con mi equipo. Tino Luis es muy profesional".

Mel se sacó de la chistera su ya famosa alusión a los "cotilleos" en el mundo del balón. "Un día dije que el mundo del fútbol es una peluquería de señoras. Todo es cotilleo. Considero a Tino Luis una buena persona". Y ya se plantea su no continuidad. "Si no sigo, alguien tendrá que ser. No miraré mal al sustituto. Intento ser feliz aquí porque paso muchas horas en Barranco Seco".

Bendice la continuidad de Cardona y Ale Díez. "Cardona cumplió muy bien. Tiene esta serie de partidos para demostrar el futbolista que lleva dentro. Se ha preparado de forma notable. Fabio también nos aportó tranquilidad y contundencia en el centro del campo. No hay motivo para dudar de él. Pero hay más nombres, Kirian participó y es un jugador diferente y quiero que tenga la seguridad de que el entrenador cuenta con él. Al igual que él habrá otros futbolistas que van entrando". Realza la importancia de acabar la campaña con una serie exitosa de resultados. "Nunca hemos ganado en Santo Domingo, es una asignatura histórica pendiente. Hay que intentar hacer las cosas bien. Debemos acabar la liga a un gran nivel porque será magnífico para todos. No es lo mismo terminar décimo que noveno. Alcorcón y Alcorcón, más allá de Santo Domingo no hay nada".