Déficit de precisión para sepultar la leyenda negra de Santo Domingo. El técnico José Mel Pérez lamentó la falta de inspiración en los metros finales ante Jiménez y aplaudió la compenetración defensiva. De la renovación, sin novedades. «Tranquilidad y calma».

«Jugar aquí es complicado. He competido con Rayo, Betis y Las Palmas. De amarillo, llevo dos empates. Proponen un juego muy físico, de ritmo elevado y con acciones peligrosas a balón parado. Ellos estaban en una situación difícil y no iban a regalar nada. Nos faltó más claridad al final en el pase (...) Si hubiéramos decidido mucho mejor, nos podríamos haber llevado el partido. El último pase no se resolvió bien y así, desperdicias la jugada».

El preparador de la UD es categórico sobre la lesión de Rober. «Lo vamos a perder, desgraciadamente. A escasos 20 días para concluir el campeonato, Rober nos comunica que se ha roto. Por su parte, Jesé ha sido más por precaución que otra cosa».

Analiza la aportación de Cardona y los 220 minutos sin recibir un tanto. «El otro día estuvo muy bien [ante la Ponferradina] en un partido más difícil para él. Vuelve a estar francamente bien, con mayores amenazas: más balón aéreo y un equipo justo».

Quiere batir los 57 puntos de la 2019-20. Mel busca retos para las últimas jornadas. «Los 50 es una buena marca viendo cómo va la puntuación por abajo, pero tenemos la experiencia del año pasado, cuando el Numancia y el Dépor descendieron con 51. Tenemos partidos por delante y, en esos, espero hacer bastantes más puntos. Es lo que debemos hacer. Nos vamos satisfechos; era un partido difícil. Hemos hecho las cosas bien y nos lo merecemos».

Una cuestión de lealtad

El novelista aguarda acontecimientos sobre su renovación. La UD sigue siendo la primera opción. «Soy una persona leal en todos los aspectos de mi vida. No iba a ser menos con mi empresa y con la persona que me contrató [Miguel Ángel Ramírez]. Si tuviese una oferta, el primero que lo sabría es el presidente (...) De la última rueda de prensa a hoy, no pasó nada. Así que tranquilidad».