Juan Manuel: "Mi renovación en el filial de la UD no es importante; solo pienso en El Ejido"

A Juan Manuel Rodríguez no le inquieta su futuro profesional. Late una prioridad máxima. Ser o no ser en la categoría de bronce. Rescatar a Las Palmas Atlético de las garras del descenso a Tercera División conforma su única obsesión. Restan dos contiendas ante El Ejido -domingo, 10.00 horas en Santo Domingo- y Recreativo Granada -domingo 23 de mayo, con horario unificado en el estadio Juan Guedes- para concluir la segunda fase del Grupo IV-E. La 'vela chica' marcha tercera con 31 puntos y debe acabar entre las dos primeras posiciones. El Ejido comanda la tabla (34), seguido por el filial nazarí (31). El mejor tercero de los cinco grupos tiene premio. Máxima emoción. Ayer, el vivero amarillo deleitó con un (4-2) ante el Yeclano. Los cuatro tantos amarillos llegaron en 32 minutos sublimes. "Hemos completado una buena primera parte, con pocos defectos. El marcador fue justo, hemos entrado en la segunda parte con la activación correcta. Recibes un tanto a balón parado y te pones nervioso. Comienza la ansiedad, tienes el quinto y no lo marcas. Ya te pones a mirar el marcador. La segunda parte quisimos llevarla y no te pueden marcar dos goles (...) Debo corregir eso, si bien les aplaudo en la primera parte, debemos corregir lo que pasó en el segundo".

¿A qué elementos achaca el recital de sus pupilos con los tantos de Pipo, Siverio y Juan Fernández (2)? Juan Manuel mira al graderío del Juan Guedes. "Todo influye, la disciplina el orden, la grada...El aliento del público en general. Las ganas de...El saber que esto se acaba. Hay que mantener la categoría". En relación a las opciones de su equipo, realza que no hay nada cerrado. Es la liga de la taquicardia. "Hemos dado un pasito importante, pero no es definitivo. Esta competición es muy traicionera; ahora hay que pensar en lo inmediato, olvidar lo de hoy [ayer para el lector]".

Los próximos 180 minutos serán cruciales. Dos finales de una Liga de Campeones de bronce. "Son finales, más de lo mismo. Hay que saber jugar y saber estar. Mantener la disciplina y el orden". Rechaza pronunciarse sobre su continuidad en el banquillo grancanario. Incluso bromea sobre el caos organizativo de esta campaña marcada por las fases y los subgrupos. "¿En qué año renuevo? Se refiere a 2022, pues habrá que esperar a diciembre. Como las temporadas son extrañas, ahora han sido 18 partidos, a lo mejor la siguiente temporada es de cuatro duelos".

Incide el preparador amarillo que su ampliación contractual carece de relevancia. "Lo mío no tiene importancia, solo pienso en El Ejido. Lo mío carece de interés. A algunos les gustaré, a otros, menos. Solo pienso en El Ejido". Aplaude el trabajo de José Mel Pérez en el primer equipo de la UD, tras conquistar los 50 puntos que allanan el camino hacia la permanencia. Está garantizada -aunque no es matemático-. "No soy quién para juzgar [el trabajo de Mel y su continuidad]. Ya existe gente para juzgar, ha sacado 50 puntos y prácticamente ya te quedas en la categoría. Es una gran noticia".

Juan Manuel felicita al Tamaraceite de Chus Trujillo por su primera campaña en la Segunda B. Tuvo en la mano el ascenso a la Primera RFEF pero seguiré en la Segunda RFEF. "Lo luchó, lo trabajó...Las cosas ocurren así; los puntos no son fáciles de lograr. Luchamos por una permanencia cuando el Cádiz B por un penalti se coló en la fase de ascenso. La antigua competición de Segunda B eran 38 jornadas. ¿Cómo vas a jugar 18 partidos e incluso menos? ¿Con este margen es justo decidir ascensos y descensos? Resulta que bajan más y suben más. Mejor no le digo lo que pienso. Son las cosas del fútbol, donde manda capitán no manda marinero. Que quede claro, que para los filiales ha sido muy difícil. Sin olvidar los daños ocasionados por el Covid-19".