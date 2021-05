El puzle de la UD de Viera

Cromos para el cambio de ciclo. El nuevo amanecer victoriano. Objetivo: el playoff 2021 -escenario en el que no se adentra la UD desde el 21 de junio del 2015-. Los legionarios de la ‘Unión Deportiva Viera’. Con el mediapunta del barrio de La Feria de 31 años como activo franquicia, y que se incorpora a la entidad isleña en diciembre, tras finalizar su periplo en el Beijing Guoan, los ejecutivos de la parcela deportiva están manos a la obra.

Bajo la dirección de Luis Helguera, director deportivo, y de Tino Luis Cabrera, secretario técnico, la consigna es clonar la hazaña del 21-J de 2015 en la final de la promoción ante el Real Zaragoza. El conjunto maño es el rival de este sábado (20.00 horas, GOL) en Siete Palmas en la 39ª jornada. Con los 50 puntos en el casillero, la salvación ya está garantizada. Cuando la permanencia sea matemática, se anunciará el nombre del entrenador. José Mel Pérez, que suma 99 duelos ante el cuadro maño, sigue a la espera de acontecimientos. Entre el misterio y el suspense, Tino Luis Cabrera figura como otra de las opciones para comandar el ciclo de Viera desde la banda. Pero existen varios ‘tapados’ en la sombra.

Rendimiento discreto

En lo referente a la configuración del plantel, cuatro jugadores acaban contrato y otros cuatro cedidos ponen fin a su etapa en la UD. De los futbolistas en propiedad, el central Ismael Athuman, el delantero Edu Espiau, el zaguero Eric Curbelo y el capitán Aythami Artiles Oliva concluyen su vínculo el próximo 30 de mayo. En lo referente a Jesé Rodríguez y Álex Suárez, ya se encuentran avanzadas las negociaciones para su renovación. Luz verde a su presencia en el nuevo planeta de Viera.

Por parte de los activos que han jugado en calidad de cedidos en este curso 2019-20, Tomás Cardona (Club Deportivo Godoy argentino), Jonathan Silva (Almería), Rober González (Real Betis) y Rafa Mujica (Leeds United) deben dejar la entidad. En el caso atacante de Heliópolis, con ocho tantos ha firmado una campaña sobresaliente. Una lesión muscular le deja ‘KO’ en este final del campeonato.

Reforzar la zaga y atar a un delantero, las prioridades en el mercado de fichajes para julio y agosto

El presidente de la entidad amarilla Miguel Ángel Ramírez anunció el 11 de marzo que existía un acuerdo para ampliar el ciclo de Mujica hasta junio de 2022. «Rafa tiene con Las Palmas un acuerdo para estirar el contrato más allá de junio. Estamos satisfechos con él y él con la entidad. Si sigue en esta línea puede tener más camino en la UD», relató el ejecutivo de máxima rango. Con un gol ante el Almería en los Juegos del Mediterráneo, la luz de Mujica se apagó.

Acumula trece minutos en los últimos siete partidos de Liga. Se ha vuelto invisible para Mel. Por su parte, el paso de Jonathan Silva (787 minutos, 11 encuentros) ha resultado decepcionante. Su papel en el último clásico en el Heliodoro Rodríguez López fue su tumba. La lesión de Dani Castellano -aquel 28 de marzo- forzó la aparición del brasileño a la hora de partido. No ha vuelto a jugar.

El resurgir de Tomás Cardona llega un poco tarde. Encadena dos encuentros de inicio ante Ponferradina y Alcorcón. Esta aparición coincide con una evidente mejoría defensiva -220 minutos sin encajar un tanto-. La UD tenía una opción de compra obligatoria del zaguero de Buenos Aires de 25 años por lograr el ascenso. Solo ha disputado cinco encuentros de LaLiga SmartBank de inicio. Silva, Mujica y Cardona, tres pasajeros de un tren llamado decepción.

Príncipes de la factoría de Barranco Seco como Ismael Athuman (330 minutos, cinco partidos) y Edu Espiau (1.099’, 26 duelos, 2 goles) no han derribado la puerta. El 30 de mayo finaliza su vínculo y se buscan refuerzos en esas demarcaciones -eje central y la posición de nueve-. Por su parte, Aythami Artiles vuelve en este tramo final tras pasar por el quirófano. Seis meses alejados de los terrenos y la vuelta del Káiser como gran estímulo. Se valora su apego al escudo -273 partidos- y su matrimonio con el brazalete.

Abrir la puerta de salida

Aridai Cabrera -402 minutos, 17 encuentros, tres de titular y dos goles- no entra en los planes de la dirección deportiva. Le resta un año de contrato, hasta junio de 2022, y su aportación es residual. Sin la confianza del novelista Mel, siempre remó a contracorriente. Logró un tanto bendito ante el CD Leganés (2-1) en el último segundo y de penalti. Aterrizó avalado por su registro vertical e incisivo del RCD Mallorca -club con el que voló de Segunda B a Primera-, pero ha sido carne de banquillo. Acumula 1.043 minutos y 32 partidos desde enero de 2020.

Aridai Cabrera y Christian Rivera, con contrato hasta junio de 2022, figuran en la ‘operación salida’

En esta categoría de rostros con contrato con los que no se cuenta, late Christian Rivera. El asturiano encadena ocho jornadas sin minutos. Jugó su último partido ante el Girona (1-2) el 19 de marzo. Fichado del Eibar en julio del 2018, suma once duelos de amarillo. Encadenó tres cesiones -Huesca, Leganés y Girona- y no pudo salir en enero en calidad de cedido. Las Palmas tuvo que asumir su contrato con un tinte de polémica.

Tras ser incluido en un ERTE, fue retirado a las pocas horas. Rivera denunció a la UD por la rebaja salarial y retiró la demanda. Su contrato acaba en junio de 2022.

Última década

Con nueve salidas y pendientes del estado físico de Aythami, desde la dirección deportiva desechan realizar una revolución. En la pasada campaña, se hicieron once contrataciones. Por las seis del anterior -2019-20-. En la 2018-19, la primera del ciclo de Toni Otero, se firmaron 18 altas. Por su parte, en la 2017-18, la del ‘ciclo Emenike’, llegaron hasta 16 contrataciones. En la 2016-17, la cifra se quedó en siete. Mientras, que la del estreno en Primera: nueve. Para lograr el ascenso: ocho altas. Y en la 2013-14: diez. En las tres siguientes ediciones, no se superó las ocho.