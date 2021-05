Sergio Ruiz: "El trabajo de Mel en la UD ha sido magnífico; veremos qué pasa"

De amarillo alcanzó la excelencia y apuesta por la victoria ante el Zaragoza. "Estoy muy feliz y cómodo. Me adapté bien al equipo y a la ciudad. El estilo de juego me beneficia. Más allá de eso entra en juego varios aspectos. Ahora mismo me centro en rendir bien y acabar la temporada lo mejor posible". Desconoce las reglas de la negociación o si la UD pretende pujar por sus servicios. "Entran en juego los dos equipos. No me puedo meter en eso. Ahora mismo no es importante. Lo que manda es el contrato, que es hasta el 31 de diciembre". Sobre el novelista, defiende a capa y espada su labor. "Le tengo mucho cariño y está haciendo las cosas bien. Ha conseguido el objetivo de los 50 puntos y sacar a gente de la casa. Desde mi punto de vista ha hecho un trabajo magnífico".

Los 53 puntos aguardan en el horizonte tras tumbar al Zaragoza. Los maños se juegan la vida. "Lo afrontamos como todos los partidos. La permanencia no está sellada matemáticamente. Intentaremos sacar los tres puntos para poder acabar de la mejor manera, lo más arriba posible". Lamenta la falta de regularidad y contundencia ante los rivales de la parte baja. "Hemos sido muy irregulares, capaces de lo mejor y de lo peor. El mejor momento fue con las tres victorias consecutivas ante los mejores de la competición. Luego fuimos a jugar contra otros equipos y salimos goleados. Así es difícil de mantenerte en la zona de privilegio. Por eso la clasificación habla por sí sola. No hubiese gustado pelear por los puestos de promoción". No se mete en el debate de las manos. "Es difícil. La mayoría de las manos se dictan bajo la interpretación del árbitro. Hay jugadas donde primero toca el cuerpo y luego la mano. Es un debate de muchos años. Creo que los jugadores no podemos entrar en esa discusión pública; nada más que admitir la decisión y seguir jugando".