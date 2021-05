Zapater: «No llevo una calculadora; hay que ganar sí o sí en la Isla»

El capitán del Zaragoza, Alberto Zapater, enfatizó que todos los cálculos que se pueden hacer sobre la salvación del equipo se arreglan si fuese capaz de ganar a Las Palmas. «Necesitamos ganar. Conozco el calendario de los rivales y veo cómo quedan; pero no me he puesto con la calculadora. Al final todos los cálculos se podrían solucionar si ganas en Las Palmas de Gran Canaria porque no tendríamos que mirar nada más», resaltó el capitán. El Zaragoza contabiliza 44 unidades y solo dispone de un colchón de tres puntos con la zona roja -que marca la UD Logroñés en la 22ª plaza-.

El jugador de Ejea de los Caballeros elogia la capacidad técnica amarilla. Además, los grancanarios ya están salvados. «No creo que ahora jugar fuera o en casa tenga la importancia de hace un año con público. Son tres partidos en 10 días y tenemos que pensar en

ganar sí o sí. Nada más. Ellos pueden jugar más tranquilos y no te puedes fiar ni un segundo. A la UD no le puedes conceder nada, ni un solo metro. Disponen de futbolistas de un gran nivel. Será un duelo intenso y de poder a poder».

La sombra del 21-J

El Zaragoza suma una victoria en el recinto de Siete Palmas y aconteció el pasado enero del 2020 (0-1) con un tanto de Javi Ros de penalti. Con el cuadro maño, la UD festejó el último ascenso a Primera el 21 de junio de 2015. En la vuelta de la final del playoff de ascenso, Roque Mesa y Sergio Araujo batieron a Bono -ahora en las filas del Sevilla- para remontar el (3-1) de la ida en La Romareda. El 21-J se abrió el cielo para el conjunto dirigido por Paco Herrera, que ponía fin a trece años en las catacumbas.

En el Insular, el Zaragoza logró cinco victorias. Por su parte, en el Gran Canaria conquistó dos, la citada de 2020 y en 2013 con un tanto de Roger.