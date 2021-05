Los estadios abren con la fase 1 para el final de Liga

A fecha de hoy, la medida solo da luz verde a las regiones de la Comunidad Valenciana, Galicia y Extremadura. La normativa también afecta a la máxima categoría del baloncesto, la Liga ACB, y establece un tope de 5.000 aficionados. «El aforo máximo es del 30%, con un límite de 5.000 personas y únicamente se permite público local. Cabe garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros y la sectorialización con entradas y salidas escalonadas. Está prohibido el consumo de bebidas y comida, así como fumar. La mascarilla, obligatoria», argumentó Uribes sobre el protocolo obligatorio.

El responsable de la cartera de Deportes asegura que el plazo para activar el protocolo es de dos días. «Con 48 horas de margen basta. Si el club conoce que pasa a Fase 1, dispone de dos días para montar todo el operativo».

La UD Las Palmas se mide el sábado al Real Zaragoza en el Gran Canaria (20.00 horas, GOL). La Isla está en Fase 2. Hoy se celebra la Junta de la Seguridad Regional con el fin de arbitrar los mecanismos de cara al fin de semana. El hecho de levantar el estado de alarma y el toque de queda -desde la madrugada del pasado lunes- concibe un talante pesimista en los dirigentes de Las Palmas.

«Se avecina una nueva oleada de casos positivos tras dejar sin efecto el estado de alarma (...) Consideramos que será más que complicado poder disfrutar de la fase 1 en la segunda quincena de mayo y así abrir el estadio. Lo consideramos inviable en este minuto», determina un ejecutivo de máximo rango de Las Palmas.

El ‘plan Ramírez’

La medida del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de abrir los estadios las dos últimas jornadas de LaLiga, llega un año después del plan ideado por el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, de asistir a los partidos del final de la pasada edición 2019-20 con un paquete de medidas preventivas. Fue desechado por el Gobierno español al no considerarlo «equitativo». «O todos o ninguno,no haremos excepciones», aseguró Salvador Illa, ministro de Sanidad en 2020.

La UD recibe al Zaragoza, luego viaja a El Molinón -jueves 20 de mayo- y recibe al Albacete el lunes 24 (20.00 horas). El domingo 30 concluye el campeonato con horario unificado en Las Gaunas ante la UD Logroñés (20.00 horas).

LaLiga se opone a la medida de la apertura de puertas para aquellos recintos deportivos que se encuentran en la Fase 1. Desde el club grancanario, reclaman un consenso y una respuesta unitaria. «Carece de sentido que la fórmula inhabilitada hace doce meses ahora sea la panacea». Hoy hay una cumbre telemática de los 42 conjuntos que integran la patronal del balón, presidida por Tebas.

Además, Ángel Víctor Torres, presidente del Ejecutivo regional, rechazó hace unos días las grandes reuniones en eventos sociales y deportivos. «En estos momentos no podemos festejar absolutamente nada ya que seguimos luchando contra la pandemia».

Sergio Ruiz elogia la labor de Mel





El francotirador de El Astillero Sergio Ruiz lleva cinco goles y desconoce las pretensiones del Charlotte -al que debe incorporarse en enero del 2022-. Mantiene reuniones telemáticas semanales con el club estadounidense. Defiende la labor técnica de Mel. Apostaría por su renovación. «Es una temporada buena para mí. Llegué sin hacer pretemporada y desde el primer momento conté con la confianza del cuerpo técnico (...) Tengo contrato hasta diciembre. No sé que pasará con mi futuro, pero a día de hoy no puedo decir mucho más. Tengo conversaciones con el Charlotte cada semana». De amarillo alcanzó la excelencia y apuesta por la victoria ante el Zaragoza. «Me adapté bien al equipo y a la ciudad. El estilo de juego me beneficia. Más allá de eso entran en juego varios aspectos. Ahora mismo me centro en rendir bien y acabar la temporada lo mejor posible». Desconoce las reglas de la negociación o si la UD pretende pujar por sus servicios. «Lo que manda es el contrato, que es hasta el 31 de diciembre». Sobre el novelista, defiende a capa y espada su labor. «Le tengo mucho cariño y está haciendo bien las cosas. Ha conseguido el objetivo de los 50 puntos y saca a gente de la casa. Desde mi punto de vista ha hecho un trabajo magnífico». Los 53 puntos aguardan en el horizonte tras tumbar al Zaragoza. Los maños se juegan la vida. «Lo afrontamos como todos. La permanencia no está sellada matemáticamente». Lamenta la falta de contundencia. «Fuimos irregulares (...) Así es difícil de mantenerse en la zona de privilegio. La clasificación habla por sí sola». | P. C.