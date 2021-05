Mel: «Tengo claro que no puedo gustar a todo el mundo»

Pepe Mel recordó una idea, o más bien volvió a deslizarla cuando fue cuestionado por su futuro en el banquillo de la UD Las Palmas el próximo curso: no puede gustarle a todos. Podría pensarse que ese todos pudiera ser cualquiera en general, pero está referido a los dirigentes. Su discurso varía del optimismo al pesimismo en cuestión de horas, y ayer tocó lo segundo tras la derrota en casa frente al Zaragoza.

«No me lo planteo ahora. Ya he dicho muchas veces lo que pienso de eso. Tengo claro cómo es mi trabajo y también tengo claro que no puedes gustar a todo el mundo cuando eres entrenador. Lo que tengo claro es que seguiré entrenando. No sé dónde, pero seguiré entrenando», comentó el técnico con cierto orgullo».

Minutos después la pregunta fue referida a las supuestas reuniones del director deportivo Luis Helguera con varios entrenadores. «Entiendo el trabajo que tengo. A mí, si me llamara un equipo, me reuniría. Se lo diría al presidente, pero me reuniría. Si Luis Helguera se ha reunido con entrenadores lo ha hecho muy bien», dijo al respecto.

Y ya como reflexión final, ante la misma cuestión, quiso reivindicar su figura como entrenador. «Uno no está más de 700 partidos en la élite porque sí. Es por un trabajo y por conseguir objetivos, además de levantarse cuando las cosas no van bien. A mí me propusieron tres proyectos ganadores y las tres veces ascendí», recordó.

«Si Las Palmas quiere contar conmigo, encantado. Si no, no pasa nada. Estoy muy agradecido a la UD (...). Soy un trabajador honrado. Seguramente, el objetivo que más orgulloso me deja es que creo que en mi etapa el equipo ha tenido estabilidad. Cuando hablo de equipo, hablo de todo», reflexionó el madrileño.

En cuanto a la derrota, lamentó que su equipo volviera a conceder dos penaltis y la falta de puntería. «Nos ha faltado algo fundamental, que es el gol. Un equipo que hace 14 penaltis en una temporada tiene que hacérselo ver», sentenció.