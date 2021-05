Aythami se apunta a jugar en Gijón medio año después

Ya entró en la convocatoria en la cita del sábado pasado frente al Real Zaragoza, pero no jugó un sólo minuto. Se trataba, como un primer paso, de volver a vestirse de corto y de formar parte de una citación después de mucho tiempo, pero no iba a jugar de ninguna manera porque no estaba listo. Y todavía le falta, pero la intención tanto del jugador como del entrenador es que pueda disfrutar de algunos minutos en El Molinón el jueves (18.00 horas, Movistar LaLiga) tras casi seis meses fuera por lesión.

Lo avanzó el propio central de Arguineguín durante su comparecencia hace varias semanas: el objetivo era poder jugar los últimos tres partidos del campeonato. Llegados a ese punto, su reaparición debiera ser frente al Sporting de Gijón, más todavía cuando la UD Las Palmas ya está salvada y, consecuencia de ello, Pepe Mel prevé dar la oportunidad a algunos de los jugadores que han participado menos.

El caso de Aythami es un claro ejemplo, ya que no se le ve sobre un terreno de juego en partido oficial desde el pasado 25 de noviembre de 2020, día en que murió Diego Armando Maradona y cayó el cuadro amarillo en casa contra el CD Mirandés (0-2). Era su décimo partido y desde entonces comenzó un calvario que le ha tenido medio año fuera.

Infiltrado

Sumaba ya unos meses en los que tenía que infiltrarse en el pie derecho para poder competir sin dolor, hasta que tuvo parar. En un primer momento tanto el futbolista como los médicos de la UD optaron por un tratamiento conservador que, finalmente, no dio resultado. Por ello pasó por el quirófano a finales de enero pasado para operarse de una calcificación en el talón de Aquiles. Pasado el tiempo, los plazos para su recuperación se han cumplido y el de Arguineguín está listo para regresar después de casi un mes de puesta a punto.

Si bien Pepe Mel prevé darle algunos minutos en El Molinón, también tiene claro que, en todo caso, los sumará tras haber entrado desde el banquillo –grada en los tiempos de pandemia–, porque una titularidad sería demasiado después de casi seis meses sin jugar. No ha pasado con ningún jugador después de recuperarse y no pasará el jueves, más todavía cuando el Sporting se juega sus opciones de clasificarse para la promoción de ascenso y se vislumbra un partido difícil y con ritmo.

Sucede el más que posible regreso de Aythami Artiles cuando restan sólo tres jornadas y su futuro sigue en el aire. El de Arguineguín, que regresó por segunda vez a la UD Las Palmas en enero de 2019 tras desvincularse del Córdoba CF, firmó entonces por dos temporadas y media, hasta el 30 de junio de 2021, por lo que termina contrato.

El jugador ya ha manifestado su deseo de continuar al menos un curso más, sin embargo, el club no se ha pronunciado al respecto. Lo que sí ha podido saber este medio es que la continuidad de Álex Suárez y Eric Curbelo, que también terminan su vínculo en cuestión de días, está cerca de rubricarse, por lo que la plantilla contaría ya con dos centrales y Aythami sería el tercero, lo que no casaría con el propósito inicial del club de reforzar ese puesto.

Será una cuestión que ambas partes se plantearán en breve. De momento, el de Arguineguín se apunta a jugar en Gijón.

Maikel Mesa, descartado

Si bien Maikel Mesa, lesionado en el isquiotibial el pasado 2 de mayo durante el partido frente a la Ponferradina, comenzó a trabajar la semana pasada, su participación para la cita de Gijón está descartada después de que todavía no se haya unido al grupo. La previsión es que el tinerfeño complete una semana más de entrenamientos y que pueda estar disponible el próximo lunes para recibir al Albacete Balompié, sin embargo, el hecho de que sus compañeros se desplacen a la Península el miércoles para medirse con el Sporting, y por tanto no pueda ejercitarse con ellos, dificulta su puesta a punto. En todo caso, estará listo para la última jornada, en Las Gaunas, donde Rober y Pejiño también podrían reaparecer. Además de esos tres, las otras bajas las protagonizan Javi Castellano y Rivera, también lesionados.