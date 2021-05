Encontronazo entre Jesé y Aythami en el entrenamiento

Sucedió en el tramo final de la sesión de trabajo. En un lance del juego, Jesé se revolvió ante Álvaro Lemos para recriminarle que le había dado ya varias patadas durante el partidillo que disputaban en ese momento, en el que Pepe Mel probó con el once que prevé sacar mañana en El Molinón para medirse con el Sporting de Gijón –cabe recordar que Lemos está sancionado por acumulación de amonestaciones y no viajará–.

Al ver que el gallego y Jesé estaban encarados, Aythami Artiles, que estaba cerca, acudió para separar a sus dos compañeros y que la cosa no llegara a mayores, algo que a Jesé no le sentó bien, lo que provocó un cruce de palabras fuera de tono que dejó perplejos al resto de los presentes. Ambos futbolistas se echaron varias cosas en cara relativas a aspectos deportivos y la situación sólo se calmó cuando el delantero optó por apartarse y marcharse, no sin que antes algunos jugadores trataran igualmente de que la cosa no fuera a mayores.

Varios testigos del encontronazo de Barranco Seco confirman que se vivieron verdaderos momentos de tensión producto de las acusaciones entre uno y otro y lo que consideran una reacción desmedida de Jesé, primero por un lance muy habitual en los entrenamientos de los equipos profesionales, y después por su enfrentamiento con el capitán de la UD Las Palmas cuando acudió a poner paz.

Por otro lado, aseguran igualmente que la disputa sólo quedó en palabras y que no continuó más allá del césped, por lo que el final de la historia tuvo lugar en el césped y no se trasladó posteriormente al vestuario.

Sucede el enfrentamiento en un momento de cierta calma tensa en la UD, que vive desde hace semanas en la intrascendencia deportiva tras haber conseguido la salvación y cuya plantilla espera la confirmación oficial de que Pepe Mel continuará en el banquillo la próxima temporada, algo que, por otra parte, ya intuyen que sucederá tras la primera toma de contacto entre el técnico y Luis Helguera el pasado lunes.

Cabe recordar que tanto Jesé como Aythami terminan contrato. El primero, que sólo suma un gol en 13 partidos, ya tiene una oferta para continuar; el segundo, que podría reaparecer mañana seis meses después, todavía no la ha recibido.