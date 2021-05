Una losa sobre Jesé

Hay una cuestión que martiriza a Jesé Rodríguez y no es otra que su falta de gol. El dato es desgarrador: un tanto en 13 partidos, once de ellos como titular. Los números del nueve de la UD Las Palmas son, por tanto, demasiado pobres cuando la misión del delantero centro del equipo es, precisamente, perforar la portería contraria. No es que sea su única misión, pues desempeña otras labores que resultan buenas para el cuadro amarillo, pero la ceguera ante la puerta es una losa demasiado grande para él.