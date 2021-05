Mel: "Me han presentado un proyecto, pero también a otros entrenadores"

El técnico no pudo, en ningún momento, garantizar su continuidad. Se le insistió varias veces en su comparecencia previa al partido de mañana en Gijón (18.00 horas, Movistar LaLiga) frente al Sporting. Ni siquiera puso un porcentaje. "Hablamos de si Luis (Helguera) me veía a mí dentro de ese proyecto o no, porque eso es lo principal. Luego, si yo me veía a mí mismo. Tenemos muchas cosas comunes. Ha sido la primera toma de contacto. Yo creo que el equipo ya sabe que el año que viene va a permanecer en esta categoría y por lo tanto hay que prepararse, y eso es lo que haremos cuando volvamos de Gijón. Seguiremos hablando, tenemos tiempo", comentó, en cambio.

Y añadió ante la tercera insistencia: "En cuanto a si me veo dentro o fuera, no se trataba de eso. Luis me ha expuesto un plan general de trabajo. No me ha hablado de objetivos, eso corresponderá al dueño del club y a partir de ahí es cuando verdaderamente puedes decir 'creo que con esto no nos da', o 'creo que está muy bien' o 'creo que sí lo voy a conseguir'. De momento no nos han dicho objetivos, solamente un plan general y seguiremos hablando".

Cuestionado por si podía aclarar la ambigüedad que supone que el club le diga que cuenta con él y que, pero sin haber cerrado la renovación, repitió la idea de que no es el único candidato. "Cuando me refería a lo de contar conmigo es porque la UD Las Palmas podría haberme dicho perfectamente en esa reunión 'Pepe, tu etapa aquí ha terminado', pero no, simplemente me expusieron un proyecto, junto a otros compañeros que estoy seguro de que han visto este proyecto igual que yo. Yo soy uno más", señaló.

"La ventaja que yo tengo es que la mitad de ese proyecto me lo sé de memoria porque lo empecé yo hace dos años. Por lo demás, fue una toma de contacto que se agradece por la incertidumbre, muy cordial, como siempre ha sido con Luis Helguera. Ha sido y es un compañero de viaje importante porque trabajamos juntos y estoy cómodo con él. Esto no quiere decir que sigamos juntos dentro de 15 días, pero no le reprocho absolutamente nada", agregó el técnico amarillo.

Al mismo tiempo, Mel aseguró no sentirse molesto por el hecho de que la UD haya negociado con otros compañeros. "Que se reúnan con otros entrenadores lo veo normal. Si yo fuera director deportivo hablaría con otros entrenadores continuamente. No me siento mal porque saber, que lo sé, que Luis Helguera se haya reunido con otros entrenadores. Lo que está haciendo es su trabajo, igual que yo si tengo una oferta lo primero que haría es decírselo al presidente", dijo.

Por último, el madrileño dejó claro que sus emolumentos a la hora de renovar no supondrían un problema. "Nunca ha sido eso. Por lo económico no estaría aquí. Yo vine en su momento porque me gustó este equipo con nombre, con solera. Cada año he ido cobrando menos dinero por la situación que todos sabéis, no soy ningún caso especial. Todo el mundo ha ido cobrando menos por el covid y por situaciones económicas del club como pasa en otros lados. Yo lo acepté con la naturalidad que debo. Por dinero no se debe estar aquí porque no es el momento. Lo importante es la sintonía, el proyecto, trabajar a gusto y ver que puedes hacer cosas. Esto me motiva mucho más porque siempre es bueno estar en proyectos ganadores", concluyó.