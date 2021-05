Mel diseña la UD de Viera: "Me veo aquí al 100%"

Una cuestión de porcentaje. "Me veo en la nueva UD Las Palmas al 100%. La sintonía es buena. He tenido una segunda reunión con Luis Helguera en Gijón y la predisposición es buena", determinó José Mel Pérez, cuyo contrato concluye el próximo lunes 31 de mayo. A la hora de hacerlo oficial y dar carpetazo al culebrón, el propio Mel avanzó que el martes ya se podría rematar la faena. Se le cuestionó por el nombre de Jonathan Viera Ramos, la piedra angular del nuevo proyecto, y recordó que "aún tiene contrato con otro equipo [el Beijing Guoan]". Alza la mano para reclamar la titularidad de un proyecto ganador y mirar al ascenso a la máxima categoría. "No soy un técnico bombero, en las tres ocasiones que se encomendó para lograr ascensos, lo logré", es el aval del novelista, que ya se ve de amarillo en la estimulante 2021-22.

El lunes firma su partido 101 en el banquillo de la UD. Un escudo que lleva en el corazón. "Es una entidad histórica, aquí se vive el fútbol de una manera peculiar. Sienten este deporte de una forma especial, si cuentan con mis servicios es porque nos emparentamos en la forma de concebir el juego. Tras la segunda reunión, me trasladaron que quieren apostar por la juventud, por rostros de la tierra, un estilo de juego definido...En El Molinón se vio eso, este cúmulo de ingredientes me estimulan y apasionan. Me hace sentir vivo otra vez. En mi profesión, se agradecen los proyectos de etiqueta ganadora. El presidente [Miguel Ángel Ramirez Alonso] es el que marca los tiempos y cuando conozca el objetivo, deberemos afinar con la plantilla".

De cara al pulso ante el Albacete (lunes, 20.00 horas, Movistar LaLiga), la intención es estirar la nómina de debutantes con el primer equipo (con Mel ya van 23 'platanitos'). "Voy a seguir sacando chavales. No se ha podido porque el filial de Juan Manuel se está jugando la vida. Pero en mente, tengo a varios que subirán para calibrar su potencial en la esfera de la élite". El último fue Diego Guti, que jugó toda la segunda parte por el lesionado Fabio.