El sheriff Viera está en la ciudad

El desembarco del sheriff Viera. A 192 días del aterrizaje del genio de La Feria en Gran Canaria como alta galáctica de la UD Las Palmas para el curso 2021-22, el homenaje de un empresario capitalino vale de aperitivo. El mediapunta del Beijing Guoan, que se recupera de su lesión en la rodilla -rotura parcial del ligamento lateral interno-, que en diciembre inicia su cuarto periplo en la UD, dispone de un establecimiento temático en la calle Fondos de Segura número 17. A unos metros de las puertas de acceso del sector Sur del partenón del Gran Canaria y de la estatua de Silva, se ilumina un local mágico.

Un póster gigante del ‘21’ vestido de sheriff en el lejano oeste, de 2,15 metros de altura y 4,6 de ancho, es la joya del establecimiento La Pata Caliente. Una franquicia con el toque de clase de Cristian Vera Acosta, íntimo amigo del jugador del conjunto chino y que permaneció dos años en Pekín formándose en técnicas de inversión y marketing. «Es mi pequeño homenaje a uno de los mejores jugadores de la historia de la UD. Es la novena franquicia de La Pata Caliente y abrimos en unos días. Ofertamos churros, bocadillos, desayunos y una pata cortada que es una referencia de exquisitez».

En pleno contacto con Viera, desnuda el apetito caníbal del Maradona de La Feria. «Si viene es para hacer historia y catapultar a la entidad de su corazón a lo más alto. No le gusta perder ni a las cartas, aprecia muchísimo a la afición y está al tanto de todo», valora Cristian Vera, que quiere convertir el local en un punto de debate y seguimiento de la Eurocopa.

Normativas de higiene, puntos de gel, televisiones de plasma, menús sin calorías...La iniciativa empresarial de Vera busca regenerar una de las arterias comerciales y del sentimiento ‘pío pío’. En el próximo curso liguero, el Gran Canaria abre las puertas -ya se puede disponer de público en la fase 1- desde el 13 de agosto, según las previsiones de la LaLiga. El último pulso con afición en el recinto de Siete Palmas aconteció el 28 de febrero del 2020 y Viera se encontraba en uno de los palcos, junto a su agente, Iván Cristovinho.

Una obsesión para Ramírez

A sus 31 años, Viera jugó su último partido con el Beijing el pasado 4 de mayo ante el DL Pro. Una durísima entrada, junto al giro de la articulación, disparó todas las alarmas. El primer diagnóstico determinó que debe permanecer de baja de dos a tres meses. Estaría listo en julio para luchar por la Superliga china. Con 190 partidos de amarillo -en tres etapas-, Viera conforma el principal objetivo del presidente Miguel Ángel Ramírez su objetivo de volver a Primera. En Radio Doramas, hace solo unos días, confirmó la adquisición del internacional, que llegaría a coste tras finalizar su contrato en Pekín.

«A finales de noviembre pone fin a su temporada en Asia y desde la UD siempre hemos permanecido atentos a su estado contractual. Es de la casa y estamos convencidos de que le queda muchísimo talento en sus botas», manifestó el principal ejecutivo, que también tiene muy avanzada la renovación de Jesé Rodríguez.

De esta manera, el próximo diciembre, ya se podrá contar con el Big Three. Araujo, Jesé y Viera conformarían uno de las ataques de más pedigrí de Segunda. Para el hostelero Vera, la presencia del ‘21’ es el tirón comercial precio para reflotar Fondos de Segura. «Nos llevó a Primera y maravilló en el Bernabéu, también tiene un atractivo para los clientes». El sheriff de la ‘V’ tiene un mural kilométrico, que será un espacio de culto para los fanáticos del caño y el arte de amarillo. Ya hay un sombrero más famoso que el del bético Finidi.

Las flores del novelista

José Mel Pérez elogió ayer las condiciones técnicas y la jerarquía de Jonathan Viera Ramos. «Es canario, es del club; pero en este minuto se encuentra en plena recuperación de una lesión y pertenece a otro club [el Beijing Guoan de la Superliga de China]. No lo tendríamos en la pretemporada, ya que estaría para finales de año. Viera es especial, te brinda ese plus de los que marcan las diferencias». Con el madrileño en el banquillo, en la primera vuelta de la pasada edición 2019-20, el ‘21’ -que se quedó sin ficha federativa en el Beijing por una fisura en una costilla- firmó diez goles en trece partidos. Fue determinante a la hora de conquistar 25 puntos. Con el genio de La Feria, la UD se coló tres jornadas en los puestos de la promoción -jornadas once, vigésima y vigésima primera-. Es el techo de Mel (100 partidos) en la Isla.