El diablo ya es historia. Primero pescó al tiburón (2018), luego escapó de las llamas de la agonía del volcán (2019). En 2020, llegó una pandemia y Las Palmas Atlético estaba a salvo del abismo antes del confinamiento. El cuarto milagro floreció ayer en el Juan Guedes. La 'vela chica' cumplía con el protocolo y sellaba la igualada ante el Recreativo Granada (0-0). Ninguna ocasión reseñable. Fue lo de menos. El técnico Juan Manuel Rodríguez deja al conjunto amarillo como primer clasificado del Grupo IV de la Segunda B-Subgrupo E (permanencia en la Segunda RFEF). Evita así la pérdida de dos categorías y honra a una legión de platanitos -los Siverio, Dani Flaco, Juan, Juan Fernández, Joel...-que piden paso y quieren ser protagonistas con Mel. "La realidad los dos equipos se respetan , se tienen miedo. Cualquiera podía ganar; es un problema, es evidente que las circunstancias se van dando y tratas de hacerlo lo mejor posible. El respeto fue muy grande y el miedo también". Desecha que existiese un paco para alcanzar el empate entre los dos contendientes. "No sé qué significa eso; pacto no es que vayan ganando 3-0 en el otro partido a los 20 minutos [y que condenaba con el descenso al que perdiese del Las Palmas Atlético-Recreativo Granada]. ¿Pactos en el mundo del fútbol? Sin comentarios".

Tampoco acepta la denominación de 'milagro' a la conquista de este grupo de futbolistas. "Milagro es que Dios quiera que hagamos las cosas bien; milagro es el trabajo. Milagro son las ganas, el saber qué hacer, milagro es que pueda que exista mucha gente que quiera todo lo contrario. Seguimos estando ahí; un año puede ser, dos, pero tres, cuatro...Y si encima obtienes mejor clasificación que en las tres campañas anteriores. Pues ya me dirás el éxito no se mide por lo que consigues, sino por los obstáculos que vas superando. Y en esta temporada hemos rebasado una cifra récord, demasiados. Ha sido una odisea, peor que el Titanic. Por consiguiente, el mérito es infinito".

La continuidad de Juan Manuel Rodríguez ya es tema de debate. A la hora de cuestionarle por su futuro, echa balones fuera. "¿Qué si voy a seguir? ¿En qué cargo? Soy miembro del club, lo he repetido hasta la saciedad. Estamos en la teórica fiesta, y lo vamos a festejar como procede. Se ha logrado con mucho sufrimiento (...) No es cuestión de pensar en lo que venga". Tuvo un mensaje de agradecimiento a la afición del Juan Guedes, la marea amarilla jugó un papel crucial. "Es una pena que no hayan podido sufrir con nosotros en todos los partidos por las restricciones sanitarias. Aunque vamos de campo en campo, sin saber dónde jugamos y cuál es nuestra casa".

Lanzó un dardo a su nómina de detractores. "Al club le hace falta este equipo en la categoría para formarse, para continuar con su filosofía. Ellos saben que puedan llegar arriba, sabiendo competir y estamos ante una asignatura muy difícil. En los jóvenes, el saber competir es importantísimo. Los obstáculos han sido demasiados, inimaginables...Qué quiere que le diga. Si una semana, cuando perdemos, lo decimos y luego ganamos, alguna razón tendremos. Le doy las gracias a todo aquel que ha querido y nos ayudó; y al que lo que no lo ha querido hacer y ha hecho todo lo contrario, pues lo siento".