La UD Las Palmas gobierna en la rareza

Todo parecía extraño. El partido entre la UD y el Albacete caía en lunes. Era, además, el único de los que empezaban a la misma hora en el que no había algo en juego, con un equipo en tierra de nadie y el otro descendido, y encima Las Palmas atacaba durante la primera parte hacia donde no lo había hecho últimamente, a la Grada Curva. Lo de la falta de público, además, no por habitual deja de ser raro igualmente. Y en ese contexto Las Palmas fue mejor ante el Albacete, al menos lo suficiente como para conseguir una victoria (3-2) en su última aparición en casa este curso después de dominar en juego y ocasiones, mostrarse letal en el área rival y ser consistente en la propia, pero también de cometer dos fallos graves que metieron a los manchegos en el choque y le complicaron el triunfo. Ninguna extrañeza en ese caso.