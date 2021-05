Mel: «Mañana tengo una cita importante con Helguera»

La cumbre definitiva para sentar las bases del nuevo proyecto y una imprecisión en la oratoria. José Mel Pérez desveló que mañana afronta una reunión crucial con el director deportivo Luis Helguera. Además, se hizo un lío sobre su continuidad tras asegurar hace unos días que el acuerdo en la materia deportiva era del «100%».

«El miércoles hay una reunión muy importante porque es el esbozo de la temporada. Para empezar, despejaremos las dudas propias. Yo no voy a opinar de nada hasta que no esté todo cerrado y estemos de acuerdo en que el entrenador para la temporada que viene deba ser yo», determinó. Luego dio marcha atrás y dejó claro que el espíritu era llegar a un acuerdo pleno con la entidad.

«En el fútbol, hasta que no se llega hasta el final, no se puede decir nada». Aplaude los números de local y no quiere mojarse con los nombres propios de las renovaciones, así como con los fichajes.

«Ganar once partidos de 21 en casa no está nada mal. No hay ningún equipo que no haya perdido en casa. Lo que pasa es que a esas once victorias en casa hay que sumar seis o siete fuera. Ahí sí estás en la pelea. Históricamente cuesta, pero debemos pelear por cambiarlo. Es un lastre que te merma y que te hace no estar en los puestos de privilegio», advirtió el técnico.

Deberes urgentes

Insiste que es pronto para adelantar fichajes en determinadas posiciones como la de marcador central. «Primero tendremos que hablar de la gente que el club ve en disposición de renovar o no. Una vez dicho eso, entra todo lo demás. Lo que está claro es que nosotros hemos encajado muchos goles, pero no es culpa de los centrales, sino de todo el equipo. Igual que un equipo ataca desde atrás, a la hora de defender también hay que hacerlo así».

Para Las Gaunas, volverá a mirar al vivero. «Hay una serie de jugadores que entrenarán conmigo esta semana. Los quiero ver, pero tenemos un partido muy importante. Sé lo que son esos partidos, que se hacen desagradables porque tú no te juegas nada, pero el rival se juega mucho y otros equipos también. Hay que ir a competir y a honrar nuestra profesión».