Mel diseña una UD de Primera

«Ha sido el año y medio más difícil de mi vida; he aprendido muchísimo a mi edad. Pero tanto para mí como para ustedes los periodistas y en cualquier orden de la vida (...) Cuando me paro a pensar en lo que he tenido que lidiar...Es tremendo no tener a los futbolistas en el vestuario y reunirme con ellos porque el mensaje no llega. Esperemos que cuando la gente venga de vacaciones tengamos un tratamiento normal. Al equipo, con todos los condicionantes y el objetivo marcado, no diría que estamos de sobresaliente porque sería absurdo. Hemos sabido llevarlo y el equipo estuvo bien (...) Combatir las lesiones y el Covid-19 fue tremendo. En el caso de Clemente o Rober González, me atrevería a decir que nunca llegaron a superar el virus del todo».

Falta el anuncio del presidente Miguel Ángel Ramírez. Con José Mel Pérez renovado, ya solo queda escucharlo de la voz y timbre del principal ejecutivo -programada para el martes o miércoles-. El técnico de la UD reclamó «honradez» para batir al Logroñés en la última jornada -mañana, 20.00 horas en Las Gaunas-.

El cuadro riojano late en zona de descenso -la 19ª plaza- con 44 puntos. Igualado con el CD Lugo y a uno de la AD Alcorcón (45), los de Sergio Rodríguez afrontan el partido más importante de la temporada. «Me pongo en el lugar de todos los entrenadores implicados en el descenso: Sergio, Anquela, Hidalgo...Debemos brindarle honradez a nuestro trabajo».

La sintonía es total con Helguera. «Piensan que debo seguir y me enorgullece, la conexión entre el club y el entrenador es fantástica. Estamos de acuerdo en seguir juntos y hacemos las cosas paso a paso. Analizando a su tiempo cada aspecto, muy despacio, para saber qué hay que mejorar y qué cambiar. El club tiene que evolucionar en muchos aspectos y nosotros dar el 100 %. Luego llegará el presidente [Ramírez]. No veo ni un signo que indique mi salida. Todo está siendo muy positivo».

Nuevo ciclo y el modelo de juego canario como GPS. ADN tropical. Mel reclama las piezas adecuadas para plasmar el estilo combinativo de Las Palmas. Incluso revela que la entidad hizo una encuesta con exjugadores y figuras de relieve. Las pistas de la historia. El faro de la leyenda.

«No vale cualquier futbolista con cualquier modelo. Tienes el ejemplo del Cádiz CF, le funciona de maravilla bajo la idea de Cervera. Encaja el perfil del jugador con la idea futbolística. La UD busca su propio modelo y ya lo tiene en su historia. Hay que encajar los jugadores en ese perfil identificativo de juego canario. Es un proceso hermoso y arriesgado, poco a poco se alcanzará le meta. Poco a poco, cada uno de los actores hemos ido dejando nuestra firma».

Recibió reiteradas muestras de agradecimiento por parte de la prensa, tras comparecer hasta 90 ocasiones en este curso ejerciendo de portavoz bajo las llamas.

«El respeto con la prensa es mutuo, me gustaría poder darles un abrazo y verlos en persona. Sería el principal exponente de la vuelta a la normalidad. Ahora llega una cita que debemos respetar y honrar. Amo a este deporte, hay que intentar respetarlo. Cuando vas de invitado, a nadie le gusta. Vamos con el mejor espíritu posible, pero quiero ver gente del filial. Plasmaré una alineación seria».

Se atrevió a valorar el objetivo del próximo curso en un canto a la ambición. «Helguera me lo dejó claro: ‘A mí me van a apretar, te tengo que apretar a ti’. Y de esa forma, yo apretaré a los jugadores».

La exigencia debe catapultar a la UD a la sexta plaza. Se concibe la promoción como reto. Llegan días de anuncios, altas, bajas, renovaciones y fichajes. «Ese momento ya le toca al presidente, es un instante especial [para comunicar la renovación del novelista y el gran salto para mirar a la categoría de reina]. Se lo debemos dejar a él, espero seguir. Hay que dar un paso hacia adelante, tratar de tener gente joven y canaria. Amoldarse a la forma de juego que anhelan ver los aficionados. Tratar de ser más competitivos. Daremos un paso al frente en todos los sentidos. Será un cambio de grandes dimensiones». Tras dos campañas con el reto de la salvación, llega el verano del cambio. La gran pirueta. El triple salto mortal.

Benito y Araujo causan baja, así como la importante lista de lesionados -Fabio, Rober, Pejiño, Cedrés, Enzo Loiodice...-. «La mejor forma de honrar nuestro trabajo es ganar, Benito puede ser padre el lunes y tiene permiso. Araujo está sancionado y quiero ver gente de las categorías inferiores desde el máximo grado de competitividad. Es un duelo importante con vistas al futuro. Que nadie piense que vamos de vacaciones. El respeto a la competición y a la historia del club es máximo».

Ofreció su punto de vista sobre las condiciones del central ecuatoriano Eric Ferigra que llega del Torino. «Luis [Helguera] tiene mucha confianza y cree en sus condiciones. Me lo habían transmitido y son apuestas de la entidad». La UD también se ha reforzado con Unai Veiga, centrocampista de la Real Sociedad B, y que logró el ascenso hace una semana a Segunda.

Mel alcanzó los 700 duelos en la élite ante el Girona (19 de marzo) y se hizo centenario en la UD (20 de mayo en El Molinón). Ocupa la novena plaza en el ranking histórico de los entrenadores del club grancanario (102). Con solo dos victorias ligueras lejos del Gran Canaria, tomar Las Gaunas es una cuestión de orgullo. El cuadro isleño -15 puntos en veinte duelos de visitante con dos victorias y nueve empates- ha encajado 30 tantos lejos de la Isla. La última visita a Las Gaunas se remonta a abril del 2000 (tablas con gol de Jarni).