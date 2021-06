La UD apuesta por Raúl como portero del próximo proyecto

Raúl Fernández pasa del ERTE a la renovación. Aunque haya caído en el olvido de muchos después de dos temporadas en blanco, volverá a jugar como amarillo. Tenía contrato, aunque no ficha, y la UD Las Palmas anunció ayer, justo un mes antes de que terminara su vínculo con la entidad, que le renueva para las dos próximas campañas, lo que automáticamente le convierte en el candidato principal a ser el meta titular del proyecto 2021-22, llamado a ser mucho más ambicioso que los anteriores.

Así que el vasco, de 33 años, vuelve a la escena después de haber sufrido un calvario. Su sonrisa al posar junto al presidente nada más estampar la firma reveló su felicidad. «Estoy muy contacto por estar otra vez en este club y poder competir, que es lo que he soñado todo este año, que ha sido difícil. Todo el trabajo que he hecho y todo lo que he currado por mi cuenta y luego con el club tiene que dar sus frutos. Espero que sea el año que viene», dijo el meta.

La apuesta de la UD por Raúl Fernández se produce después de dos años de una travesía por el desierto del jugador que parecía no tener fin. En abril de 2019 el guardameta se produjo una doble fractura en el partido contra el Cádiz en el Gran Canaria, una en la rótula y otra en un dedo de la mano, y desde entonces una serie de contratiempos le han impedido estar en disposición de jugar.

Fiascos en el quirófano

Las operaciones iniciales a las que fue sometido en la Isla no salieron bien, como tampoco los planes que le diseñaron para su recuperación y puesta a punto. Por eso el vizcaíno tuvo que pasar por el quirófano hasta dos veces más en la Península hasta que por fin logró completar la rehabilitación. En la misma fue clave la figura de Sergio Sukunza, que supervisó la evolución del vizcaíno en su centro del País Vasco en los últimos meses de 2020.

Ya en marzo, el portero llegó a Gran Canaria para continuar con su preparación en Barranco Seco. Comenzó con un trabajo específico hasta que por fin se unió al resto de sus compañeros en el césped con el paso de las semanas. Incluso, participó en los partidillos con normalidad.

Sin embargo, el Raúl Fernández había regresado a la Isla por otro motivo. Cabe recordar que el meta, que contaba con una de las tres fichas más altas de la plantilla –costaba a la entidad alrededor de un millón de euros, como Rivera–, denunció al club el verano pasado por impago, pero un acuerdo de última hora entre ambas partes evitó el juicio que estaba previsto para principios de marzo.

El pacto, que no fue revelado, contenía un calendario de pagos en diferentes plazos y, probablemente, la renovación del portero siempre y cuando su evolución fuera favorable, como así ha sido. En principio, el vasco cobraría en estas dos próximas campañas lo que le debían de las anteriores y algo más. Con la operación de renovación, la UD solventaría su embrollo económico y el jugador tendría un equipo en el que competir tras dos años inactivo, por lo que todos ganan.

«El siguiente reto es vestirme con la camiseta de Las Palmas y estar en el campo. Es lo que llevo soñando todos estos días en los que he estado en mi casa, en el fisio y en los médicos», comentó.

«El potencial es muy grande. Me he encontrado algo distinto a lo que había cuando me fui. Se ve que Luis Helguera ha hecho un trabajo importante trayendo gente joven, más otros de la cantera y también veteranos. Creo que se puede hacer una buena campaña», agregó. Pero su primer paso será ganarse el puesto y asumir el rol que está llamado a desempeñar: el de titular entre los palos.

Ramírez habla este viernes

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas hará balance de la temporada pasada y se referirá al próximo proyecto en una comparecencia ante los medios que tendrá lugar pasado mañana (11.00 horas). Entre otras cuestiones, el máximo mandatario deberá ratificar a Pepe Mel como entrenador para el curso que viene, fijar el objetivo del equipo y valorar las posibles altas y bajas en la plantilla, que según él mismo, será más competitiva que la de la campaña recién terminada. | P. F.