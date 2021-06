El final de Aythami Artiles y los Castellano en la UD; renovación para Fabio y Álex Domínguez

Cambio de ciclo en toda regla. Gracias por los servicios prestados. Los que pensaban que la UD Las Palmas SAD era un club de amigos andaban equivocados. Fiscales implacables con las emociones. El presidente de la entidad amarilla Miguel Ángel Ramírez anunció la no continuidad de Aythami Artiles Oliva -274 duelos de amarillos, así como de otros dos mimbres históricos como Javi (250 encuentros) y Dani Castellano (223), con contrato en vigor, y que entran en el grupo de activos que serán rescindidos. La 'operación salida' tendrá un coste de 2,5 millones y en lel que también entran rostros como Christian Rivera o De la Bella.

En el capítulo de renovaciones, los contratos de Fabio y Álex Domínguez serán ampliados. En lo referente a Jonathan Viera Ramos, el principal mandatario echó el freno de mano. "El Beijing le ha ofertado un año más de contrato al jugador, esperamos nuestra baza para negociar en tiempo y forma válidos según la normativa de la FIFA", aseveró Ramírez. El mediapunta regresaría en diciembre y se pueden establecer las primeras tomas de contacto desde agosto.

"Hemos renovado a Fabio, Raúl Fernández y a Álex Domínguez, este último por tres temporadas. Así como el contrato de Álex Suárez. Tenemos cerrada la contratación de Veiga [ayer fue anunciado] y durante las próximas fechas seguiremos dando más fichajes. La idea es reforzar cada línea con un nombre (...) Sobre las bajas, Aythami Artiles, Ismael Athuman, Dani, Javi Castellano, Rivera, De la Bella, al que le quedaba un año más, dejan de pertenecer a la entidad. Algunos contratos hay que reducirlos de forma urgente dentro de la nueva política del rejuvenecimiento. Queremos agradecer a Javi, Dani y a Aythami Artiles los servicios prestados siempre desde un compromiso y entrega absoluta por la entidad", relató Ramírez.

En el caso de la baja de Aythami Artiles, Helguera ha jugado un rol capital. "Con ellos subimos y descendimos [Aythami, Javi y Dani]; se han ajustado el contrato, han sido pioneros para reajustarse el salario en el momento preciso. Para mí ha resultado especialmente complicado en lo referente a Aythami. Aporta a la caseta jerarquía y liderazgo, pero la dirección deportiva y el cuerpo técnico han decidido que hay que cambiar (...) Aythami tiene que salir, solo queda dejar patente el agradecimiento. La trayectoria fue impresionante de los tres futbolistas, con un comportamiento encomiable. Pero ya me pasó con David García en su momento, así como con Marcos Márquez, Víctor Afonso...Cuando llega hora de decir adiós es muy emotivo. Se me viene a la cabeza el día de la salida de Juan Carlos Valerón. Nos han comunicado que quieren reengancharse en otro equipo".

Intento por Jesé Rodríguez

En el caso de los cedidos Jonathan Silva, Tomás Cardona y Rafa Mujica, solo se negocia la continuidad de este último en conversaciones con el Leeds United -club que ostenta los derechos federativos-. Con Eric Curbelo, Edu Espiau y Jesé Rodríguez, la dirección deportiva ya se ha sentado para negociar las bases de la ampliación contractual y que debe cerrarse antes del comienzo de la pretemporada. "Con Curbelo llevamos un tiempo de conversaciones, Jesé ha bajado diez kilos y ha competido bajo un nivel aceptable. No es fácil que se quede por su cartel y potencial. No se le puede examinar únicamente por su aportación realizadora (...) Pero todos se tienen que ajustar a la nueva realidad económica que atravesamos tras la pandemia. Cuando pasen unos días, veremos qué acontece".

Pone en valor las ganas y el coraje de Big Flow. Jesé ha cautivado al presidente. "Más que goles, hay que mirar a que haya puesto las ganas desde el primer segundo. Que haya reducido su peso; no lo podemos valorar por los goles, solo por ese aspecto. Jesé reúne todas las condiciones, y debemos ayudarle para que alcance el mejor en estado de forma. Está a un paso de jugar al nivel que nos ha acostumbrado en un club de la grandeza del Madrid, está listo para el máximo nivel tras una buena pretemporada". Descarta dificultades en la rescisión de los Castellano: "Te lo ponen fácil, ellos nos ayudan. Nos dicen que esto es fútbol. Rescindir la relación laboral con un jugador nunca es agradable. Les tienes un cariño especial".

Un plan para Sergio Ruiz

La entidad ya suspira por estirar el vínculo del centrocampista cántabro Sergio Ruiz -cuyo préstamo concluye en diciembre- y verlo competir junto a Jonathan Viera en un ataque de fantasía. "No hay constancia de que su equipo [Charlotte] salga a competir la próxima temporada. El agente del jugador ya conoce nuestras intenciones y el futbolista ve con buenos ojos seguir de amarillo. Falta el 'OK' de la franquicia norteamericana. Lucharemos por algún tipo de acuerdo para que compita con la UD hasta el próximo final de Liga el 30 de junio"