Ramírez confirma a Pepe Mel en el banquillo y apunta a un objetivo mayor que la salvación

Con la boca pequeña, pero Miguel Ángel Ramírez anunció que quiere un objetivo mayor para la próxima temporada. No habló de 'playoff' ni de ascenso, pero utilizó otras palabras para dejar claro que la UD Las Palmas debe optar a algo más que a la salvación en el curso 2021-22. "Nuestro nivel competitivo debe ser mayor. Vamos a ser más exigentes para conseguir la permanencia antes y tener más tiempo para optar al algo más. El presidente va a ser más exigente con la dirección deportiva, la dirección deportiva va a exigir más al entrenador y el entrenador a los jugadores", aseguró el máximo mandatario amarillo.

La sentencia la incluyó en la exposición inicial de su comparecencia ante los medios que se prolongó durante casi una hora. Luego, en su última contestación, apuntilló en la misma línea: "No he hablado de promoción ni de ascenso. Va a subir nuestra exigencia para conseguir la permanencia lo antes posible, no a falta de seis o siete jornadas porque no te da tiempo para cambiar el objetivo. Queremos conseguirla en un momento en el que se pueda cambiar el objetivo, pero el primero que tenemos es la permanencia. No obviemos que si no hay permanencia no puede haber otros objetivos".

Más allá de esa obviedad, Ramírez y la UD quieren dar un paso más después de una campaña tras la que asegura sentirse "aliviado" por haber alcanzado la meta. La nota es un "aprobado en función de los objetivos", comentó. "La plantilla, más joven, más económica, ha obtenido un igual resultado deportivo -el noveno puesto que también consiguió en el curso 2019-20-. Creemos que, corrigiendo una serie de puestos, nuestro nivel competitivo aumentará. Ese nivel debe ser mayor porque nuestra exigencia a la plantilla y al cuerpo técnico aumentará esta temporada", insistió una vez más.

En cuanto a altas y bajas, el presidente anunció que, además de los renovados Álex Suárez y Raúl Fernández, también seguirán Fabio -una temporada- y Álex Domínguez -tres-, al tiempo que comunicó que no seguirán Aythami, los hermanos Castellano, Rivera, Athuman ni De la Bella -vuelve tras su cesión en el Cartagena-, a los que el club destinará un total de "2,5 millones" en concepto de liquidación. En todo caso, la idea es la misma: "Seguir rejuveneciendo".

En ese sentido, se refirió a que la plantilla se reforzará durante el verano. De momento ya han llegado el mediocentro vasco Unai Veiga y el central Erick Ferigra -su fichaje se hará oficial en las próximas horas-, pero faltan más. "Es un jugador por línea. Hay un central fichado -Ferigra-, pero queremos traer a otro, además de un centrocampista, un extremo y otro que pueda jugar en las tres posiciones de arriba. A menos que haya un movimiento de salida más, será así. Si luego sale algún jugador se tendrá que reforzar la posición del que salga. Si de los jugadores del filial, alguno convence al entrenador, ya es gente de menos a la que debes fichar", apuntó.

En cuanto a la continuidad de Pepe Mel en el banquillo, adelantada por este medio hace semanas, reconoció que tuvo "dudas", pero lo consideró como algo "normal". "La UD hizo un estudio con varios entrenadores. Después de un análisis profundo, con muchos parámetros, nadie puede garantizar nada. Por eso, la dirección deportiva entiende que es mejor poder mejorar las deficiencias con el actual entrenador, aprovechando lo que ya se hace bien. Por lo tanto, correr riesgos de una nueva incertidumbre, fichando a un nuevo entrenador, creíamos que no era lo correcto", comentó al respecto.

Ramírez, por otro lado, aseguró que los ingresos cayeron un 50% la temporada recién terminada, y que han trasladado a LaLiga una previsión de coste de plantilla de alrededor de 8,5 millones de euros para el curso que viene, a pesar que el límite salarial permitido para Las Palmas a la conclusión del mercado de invierno era de alrededor de 12 gracias, sobre todo, a los ingresos previstos derivados de la venta de Pedri. En ese sentido, Ramírez aclaró que el club ha "facturado 12 millones" por el jugador y ha "cobrado siete" del FC Barcelona.

Además, en cuanto a la pretemporada, el presidente de la UD confirmó que todos están citados en la Isla el próximo 2 de julio para pasar las pruebas PCR y de antígenos. Posteriormente procederán a realizar los reconocimientos médicos y el día 5 arrancará el periodo de preparación. Al mismo tiempo, adelantó que el equipo hará una stage en La Manga del Mar Menor entre el 20 y el 30 de julio.