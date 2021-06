Las vacaciones que le hicieron amarillo

Un decorado de otro tiempo, más o menos como el equipaje de la UD que portaba cuando tenía ocho o nueve años, figuraba en el escenario cuando Unai Veiga, primer fichaje del conjunto amarillo para el próximo curso, mostró por primera vez su apego por Las Palmas. La foto, de gran significado para el vasco ahora más si cabe, la subió el propio jugador a sus redes sociales en cuanto la entidad hizo oficial su llegada.

Hay una explicación para su posado con la tercera equipación de la UD en la temporada 2007-08. «La respuesta es sencilla: tengo familia ahí y desde pequeño viajábamos e íbamos a hacer muchas visitas. Mi abuela recientemente fallecida estaba en la residencia de Nuestra Señora del Pino, ahí en Tafira, y por eso solía ir mucho de vacaciones», explicó.

«Era un club que me llamaba la atención y cuando solían venir los familiares aquí o nosotros íbamos allí cogíamos una camiseta de la Unión Deportiva. Fíjate lo que es el destino: ahora me toca jugar allí y defender sus colores», agregó el vasco en el mismo sentido.

Un sueño

Así pues, sus continuos viajes a Gran Canaria para visitar a su abuela le hicieron amarillo. Siempre hay un motivo para serlo; el suyo, su mínimo contacto, pero continuado, con una Isla que le brindó un equipo de fútbol. Y cuando se hizo grande y por fin supo que tenía cualidades para ser futbolista, jamás olvidó los colores de la UD: «Por suerte, se ha hecho posible ahora que soy más grande, pero siempre ha sido un club que me ha gustado y con el que he empatizado».

Su abuela ya no está para verle como jugador de Las Palmas, pero a Unai Veiga le vale. Aún mantiene algunos de sus familiares en la isla donde vivirá, si cumple su contrato, durante los próximos tres años. «He ido muchas veces de vacaciones por la zona de Las Canteras y demás y me familiarizo bastante. No nos habíamos contado nada –con sus familiares– y la noticia la han tenido ahora. He recibido muchos mensajes y todos estamos muy contentos. Mi prima que está ahí me ha escrito. Ya hablaré con ella», comenta el vizcaíno.

De alguna manera, su gusto por la UD de pequeño le ayudó a decantarse, ya que, según él, tenía varias ofertas encima de la mesa. «Había una serie de equipos y entre ellos estaba la UD. No voy a decir que fue un ‘nos llaman y vamos’, pero prácticamente. Fue una ilusión tremenda y en cuanto recibimos la oferta por parte de Luis –Helguera–, y el presi –Miguel Ángel Ramírez– todos nos alegramos muchísimo», confiesa.

Y sentencia: «Tener familia aquí ha pesado en la decisión. Aparte, el proyecto que hay sobre la mesa es espectacular. También pesaba eso». Ahora se pondrá a la órdenes de Mel a partir del 5 de julio en busca de su segundo ascenso consecutivo. El primer paso lo dio hace tiempo: es amarillo.