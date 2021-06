El novelista José Mel Pérez, desde Sevilla y contraprogramando la rueda de prensa del siglo del presidente Miguel Ángel Ramírez, analiza el anuncio de su renovación, los últimos fichajes, la revolución de los platanitos y la baja de Aythami Artiles. "¿Jesé y Viera? Siempre quiero en mi equipo a los mejores", avanza el técnico, que portará el timón de la UD por cuarta campaña consecutiva, todo un hito en la historia reciente. "Es una una felicidad extrema, el hecho de encadenar tres años en un mismo club conforma un enorme grado de complejidad. No es fácil. Seamos realistas. El hecho de estar tanto tiempo en un mismo vestuario provoca que existan opiniones y veredictos opuestos a mi forma de concebir el fútbol. Y lo entiendo. No les puedo gustar a todos. Para mí llega uno de los retos más hermosos de mi carrera. Me siento un canario más. Es especial y un orgullo".

Se siente respaldado por el presidente Ramírez. "Ver a mi afición en la próxima temporada, me estimula. trabajamos para ellos. Esto es un espectáculo. Dispongo de la confianza acérrima del presidente Miguel Ángel Ramírez, que fue el que me llamó en 2019. Para mí eso vale oro. Es un tesoro. Con la impresionante labor de Luis Helguera, podemos hacer cosas grandes. Sé que me brindarán las mejores herramientas. Las tres veces que me dieron un Ferrari, las tres ascendí".

Mañana se publica de forma íntegra en la edición impresa la entrevista con José Mel Pérez para hacer balance de la temporada 2020-21.