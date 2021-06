El central Ferigra dice adiós al Torino y pone rumbo a Las Palmas

El zaguero Erick Steven Ferigra Burnham (Guayaquil, Ecuador, 22 años) se despidió ayer de la afición del Torino y pone rumbo a la disciplina de la UD Las Palmas. El defensa central internacional finaliza contrato con la entidad italiana y se convertirá en las próximas horas en la segunda alta para el nuevo proyecto. Una apuesta que lleva el sello de Luis Helguera, y que viene a una demarcación en plena metamorfosis.

«Termina aquí mi recorrido como jugador del Turín, forjado de altibajos, victorias y derrotas que en estos cuatro años me han hecho crecer y mejorar tanto como futbolista y persona. Me veo en la necesidad de agradecer a todas las personas que formaron parte de esta hermosa experiencia, tanto a mis compañeros como técnicos y almaceneros [utilleros] Y a todos los que he conocido en estos años. Allá donde vaya, ‘Toro’ allí tendrán un hincha más», publicitó el prometedor defensa en su cuenta de red social. Con el fichaje de Ferigra, que llega a coste cero, se trata de compensar las salidas de Aythami Artiles, Cardona e Ismael Athuman.

El técnico de la UD José Mel Pérez ya analizó la figura del ecuatoriano. «Es una pieza de gran futuro y lleva avalado por el gran trabajo de Luis Helguera. Es una apuesta y veremos qué sucede».

Ferigra pasó por los filiales del FC Barcelona y con el Torino contabiliza un duelo oficial en agosto del 2018 en la Copa de Italia. Con el filial del club turinés sumó 76 duelos en la liga Primavera. En la actual campaña 2020-21, estuvo cedido en el Ascoli en la Serie B y completó trece partidos. El último fue el pasado 10 de mayo ante el Chievo Verona. El cuadro italiano finalizó en la 16ª plaza de la Serie B -la segunda división-.

Pendientes del ‘sí’ de Curbelo para que amplíe su renovación, la dirección deportiva está a la caza de otro central. Ferigra, con pasaporte español, encaja en la línea de apuestas de riesgo, como Rober o Pejiño, y se busca generar valor -como con las ventas de Pedri o el meta Josep-. El defensa ecuatoriano está en Elche y puliendo su estado de forma.