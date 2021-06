Radiografía de Ferigra por Ferigra. El zaguero ecuatoriano de la UD Las Palmas de 22 años Erick Ferigra se definió este mediodía como un "central rápido, de técnica discreta, bueno en el juego aéreo y un jugador fuerte. Siempre concentrado y que en cada partido intento hacer lo mejor posible". Tras su paso por el Kelme de Elche, los filiales del Barça y su aventura en Italia -Fiorentina, Torino y Ascoli-, el interés de la UD latía desde el pasado septiembre. "Me quedaré en España hasta que comience la pretemporada en Gran Canaria [desde el 5 de julio], pero iré unos días antes para conocer la Isla. Yo crecí aquí, en la ciudad de Elche, después me fui a Barcelona y luego a Italia", realzó a los medios del club.

Verse de amarillo y con el anuncio oficial de su fichaje, se siente liberado. "Me siento muy contento, no veía la hora de hacerlo oficial. He esperado mucho tiempo, ahora que es oficial, la alegría es tremenda. Todo el mundo lo sabe. Ya desde hace un año me planteaba volver al fútbol español. Fue en septiembre, cuando a través de mi representante comenzó la operación. El director deportivo [Helguera] había visto mis partidos en el Ascoli; hablaron conmigo, pero por una serie de situaciones no se puedo dar. En enero, de nuevo, surgieron otros problemas. Tuve que esperar hasta final de esta temporada. Hablé con Helguera y me trasladó el interés. Me comunicó que teníamos dos opciones, podía renovar en Italia y recalar en la Isla como cedido o esperar fichar por Las Palmas como agente libre. Tuve paciencia y opté por la segunda, no me equivoqué. Quería ir a la UD, tenía la palabra del director, con eso me sobraba. Y aquí estoy".

Ferigra se declara tremendamente agradecido por el interés y la apuesta decidida de la UD Las Palmas. "Sé que valoran mi trabajo, ese amor me llevó a tomar la decisión. Sabía que podía estar apartado del equipo [en relación al Torino] y sabiendo que no iba a jugar, yo tenía la conciencia tranquila y conocedor de que el interés de la UD era muy fuerte". El ecuatoriano evoca los mejores pasajes de su infancia con el balón. "Llegué a la ciudad de Elche con un año, jugué en el Kelme hasta los 12. Me fui a Barcelona y estuve otras cuatro temporadas hasta los 17. Y del Barça me fui a Italia, en Florencia, estuve un año en la Fiorentina y fui cedido al Torino, que finalmente me compró".

Este jugador de enorme proyección anhela estabilidad y Gran Canaria reúne todas las condiciones. "Es lo que busco, es uno de los motivos que firmo por tres campañas. Nunca he estado en la Isla, me han hablado muy bien, iré antes un par de días para conocerla bien". Estrenarse con Ecuador ante la Argentina de Messi fue "un orgullo, algo emocionante".