Jonathan Viera: «Lo primero que miraré de la UD para volver es el proyecto»

Siete horas diarias en el gimnasio y una recuperación obsesiva. «Sufro mucho sin la pelota». El mágico ‘21’ tiene una oferta de renovación del Beijing y tomará una decisión con el alta médica. Acepta, desde agosto, sentarse con Ramírez. «Puedo ganar más dinero en otros equipos». Habla de Ruiz, Pejiño, Aythami, Pedri, Ferigra y Veiga.

El 4 de mayo, en la tercera jornada de la Superliga de China ante el Dalian, sufrió una rotura parcial del ligamento interno de la rodilla. Una entrada terrorífica. Han pasado 37 días. ¿Cómo se encuentra?

Es lo único en lo que pienso, en recuperarme y volver a jugar. Sufro mucho sin la pelota. Solo me centro en mi recuperación y va de forma espectacular. En mi cabeza tengo el reto de regresar de la mejor forma posible con el Beijing y ya sabe que soy muy testarudo.

Fecha de regreso.

No sé en qué fecha exacta volveré, dependerá de la evolución. En agosto, por ahí puede andar.

¿Cómo es su día a día en Pekín? ¿Y el tema del virus?

Dedico siete horas al día a mi recuperación. La situación en relación a la Covid-19 es alentadora. No hay casos. Una vida normal.

El presidente Miguel Ángel Ramírez destapó en el balance del curso que usted tiene una propuesta de renovación del Bejing. Ya sabe que es objeto de deseo de la UD para el 31 de diciembre, fecha en la que finaliza su vínculo contractual en Pekín. ¿El culebrón tiene visos de acabar o es el primer capítulo?

Dos notas breves para hablar de la UD Las Palmas, en primer lugar una mención a Manuel Rodríguez Tonono [director de Formación y Captación de la entidad], es el único que siempre me ha querido en el club amarillo. Así como al presidente Miguel Ángel Ramírez, a los dos les debo mucho. En segundo lugar, tengo una oferta que me hizo el presidente del Beijing hace unos meses de dos años más [hasta diciembre del 2023 y que elevaría a seis campañas su periplo chino]. Y muchas más consideraciones que me convierten en el centro del proyecto del Beijing. Han puesto todo de su parte en mi mejoría física tras la lesión.

Con Mel tengo una buena relación. Me respeta mucho y yo a él también. La última etapa fue espectacular

¿Desecha su vuelta o está dispuesto a asumir el reto de negociar en agosto con Ramírez -la FIFA autoriza la interlocución a seis meses del fin del vínculo-?

Tengo contrato hasta 31 de diciembre y el Beijing y yo lo queremos cumplir. Después de mi recuperación y tras hablar con mi mujer [Estefanía Reyes]; veré que quiero hacer. Lo primero que voy a mirar será el proyecto.

En el caso de que Ramírez le presente vía telemática un proyecto sólido, con la aspiración de mirar al ascenso, con canteranos y tres o cuatro refuerzos de campanillas, ¿qué le diría? ¿Colmaría sus expectativas?

Lo miraré y analizaré, pero así como otros aspectos que considero fundamentales. Lo haré con calma con el presidente, Ramírez y yo tenemos una grandísima amistad para decirnos lo que pensamos el uno del otro. Contamos con esa margen de confianza para hablar sin tapujos de todo.

Pero para ser un pelín más precisos, se atrevería dar un porcentaje del éxito de su regreso, ¿las opciones son de un 85%, 90% o solo de un 15%?

No hay porcentajes, en seis meses pasan muchas cosas. Todo se verá con el tiempo y las decisiones que se afronten por ambas partes.

La bandera de la UD es la austeridad y el ingenio. ¿Qué grado de importancia atribuye a su sueldo si recala en Las Palmas?

El dinero ya lo he ganado y lo puedo seguir ganando en muchos sitios donde me lo han ofrecido [en relación a las ofertas que maneja del fútbol de Catar y los Emiratos Árabes]. Le recuerdo que en Las Palmas nunca firmé ni jugué por el dinero. En las ocasiones que fiché, no fue así. Ni lo será.

¿Qué le parece la renovación de José Mel Pérez?

A Pepe Mel lo renueva el club porque cree que es el entrenador ideal y quieren dar continuidad al proyecto; pues está perfecto.

¿Qué recuerdos tiene de la última etapa, en la que usted participó en la suma de 25 puntos junto a Pedri y Narváez? Desde aquella época, nada de playoff...

La última etapa mía en Las Palmas fue espectacular, todo salió muy bien. Con el míster mantengo una buena relación. Mel me respeta mucho y yo a él también.

¿Y de la salida de Aythami Artiles? ¿Le pareció justa?

Aythami lo ha dado todo por Las Palmas y merece un gran reconocimiento. Desde mi punto de vista, se lo ganó por su esfuerzo y dedicación. Merece una gran despedida en el Gran Canaria y con la afición cuando el virus lo permita.

¿La polémica de España con la vacuna? En China estamos vacunados todos los equipos

La afición quiere verle jugar con Araujo y Jesé.¿Renovaría al exdelantero del PSG y Madrid?

Jesé es un buen futbolista. Si el jugador y la entidad quieren renovar, me parece bien.

La UD acabó novena. Tuvo trazos épicos ante Mallorca o Espanyol -en Siete Palmas- y otros decepcionantes. ¿Qué balance hace de la temporada? ¿Y de Pejiño, Rober o Sergio Ruiz?

En la temporada se consiguió el objetivo [la permanencia], por lo tanto cabe valorarla de forma positiva. Me sorprendieron jugadores como Pejiño o Rober. De igual manera, el centrocampista Enzo Loiodice, tiene muy buena pinta. Y Ruiz me parece un fenómeno.

¿Y de las renovaciones de Álex Suárez y Raúl Fernández?

Las renovaciones son la mejor señal del trabajo realizado.

Ferigra y Veiga, los primeros fichajes. ¿Qué opina?

Los refuerzos no los conozco.

Solo concibe el ascenso como meta si viste de amarillo...

Mi idea no es jugar en Segunda división, todo el mundo que me conoce sabe como soy, pero ya le dije queda mucho tiempo para eso. Aún está muy lejos.

¿Hasta qué día estirará la toma final de la decisión?

Lo primero, recuperarme de la mejor manera y volver a jugar. Luego ya tomaré la decisión.

¿Tiene algo firmado?

No puedo negociar con nadie, tengo contrato con el Beijing.

Lo de Pedri es algo brutal. Ahora es el timón de la Roja.

Es un fenómeno y aumentará su potencial con la edad.

Estalla la polémica con las vacunas y España. ¿Qué dice?

Aquí todos los equipos en la liga de China estamos vacunados.