Sergio Araujo, ante otra ocasión de volver a Grecia

Fuentes de la entidad amarilla aseguran que a las oficinas de Pío XII no ha llegado ni una oferta del AEK por el Chino. Miguel Ángel Ramírez, en su comparecencia del viernes pasado, sí reveló que había recibido una, pero no del club griego. Al mismo tiempo, dejó claro que el club no tiene intención alguna de vender al atacante porque lo considera un activo importante para tratar de optar a algo más que a la permanencia.

«Su salida obligaría a traer un jugador de su calidad o mejor. No tenemos intención alguna de venderle ni de fichar a nadie», comentó el presidente. La pretensión inicial de mantener a Araujo, sin embargo, cambiaría siempre y cuando llegara una propuesta en firme y esta satisficiera a la UD. En este sentido, en Grecia publican que el AEK habría ofrecido 2,2 millones.

Opción de compra

Cabe recordar que el club griego rechazó ejecutar la opción de compra del argentino, fijada en 2,7 millones, hace justo un año, poco antes de que concluyera la segunda cesión del Chino en uno de los equipos históricos del país. Lo que pretendía era ampliar el préstamo una temporada más y no adquirirlo en propiedad, cuestión que Las Palmas rechazó. Resulta extraño, por tanto, que sólo un curso después ofrezca 500.000 euros menos tras la notable campaña del jugador.

Como también resultaría raro que Araujo regresara a Grecia después de sus palabras en su última aparición en el campeonato recién terminado, el lunes 24 de mayo, día en que marcó dos goles al Albacete Balompié para cerrar la temporada con 11 tantos.

Entonces, el delantero, que había sido homenajeado antes del pitido inicial por sus 150 partidos de amarillo, dijo a la conclusión del choque que quería luchar por el ascenso el curso siguiente. «Quiero soñar en grande para ver a Las Palmas en Primera y tener la revancha», declaró.

Galimatías

Así pues, por la parte de Araujo el tema parece zanjado, sin embargo, la UD está dispuesta a negociar siempre y cuando llegue una oferta en firme. La predisposición inicial a declararle intransferible ha podido ser una medida de fuerza para subir el precio de salida. Y la carrera de Ramírez escaleras abajo desde el palco del Gran Canaria hasta el césped para sacarse un foto con el jugador y su camiseta con el número 150 ha podido ser para tener un simple recuerdo o simbolizar una despedida.

Por otro lado, según las palabras del presidente, la UD quiere que su delantera sea la misma para un proyecto llamado a ser algo más ambicioso. Aseguró que no quiere vender a Araujo y que trabaja en las renovaciones de Jesé, Espiau y Rafa Mujica –en su caso, ampliar la cesión por parte del Leeds–, pero al mismo tiempo avanzó que la dirección deportiva busca un delantero. El rompecabezas, en todo caso, tiene visos de prolongarse durante el verano.