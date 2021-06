Mel desnuda la pretemporada de la UD: "En La Manga jugaremos contra cuatro equipos y hay un viaje a La Palma"

Se le trasladó sobre la opción de dirigir a Jonathan Viera Ramos -desde el 31 de diciembre- y de ampliar la cesión de Sergio Ruiz -que también tiene como frontera el 31 de diciembre-. "Pensar en diciembre es un error, me preocupa el 5 de julio con el arranque del trabajo. Si los resultados no son los esperados, en diciembre no estaré el que le habla. La consigna es confeccionar un equipo potente para así llegar a diciembre con una puntuación importante, para que Ruiz se quede y Jonathan Viera quiera venir".

El minuto a minuto de las renovaciones

En Sevilla, ya de vacaciones, Mel sigue al tanto del trabajo de Luis Helguera en todos los frentes. Tanto en el área de las renovaciones como con las contrataciones. Sobre Eric Curbelo y Jesé Rodríguez, con los que se negocia, no hay novedades. "No te sé responder; todo está igual. Cada uno intenta defender sus posturas. Eric ha crecido mucho, ha jugado en diversas posiciones y con un número importante de minutos. Es de la cantera y canario lo reúne todo. Por su parte, Jesé, más contrastado, necesita un equipo que se adapte a él. Debe hacer una pretemporada, espero que quiera encontrar su mejor versión en la UD, sería lo mejor para todos". En relación a Espiau, tentado por la SD Ponferradina, advierte que en esos temas "un entrenador no se debe meter".

Sobre las llegadas, "cuando hablé con Luis, los nombres los buscaba la secretaría técnica y yo le aportaba las posiciones. Incidirle en qué deberíamos ser más fuertes: la parte central de la defensa, el centro del campo con un jugador de contención, que nos gane el juego aéreo, que tenga presencia. Buscamos lo mismo, velocidad, contundencia y que que nos haga mejorar. Los nombres los pone Luis y yo las características".

A la hora de marcar el objetivo, reclama mesura. "Se verá al final, habrá que esperar. Depende de la plantilla que seamos capaz de reunir. Vamos a la velocidad correcta y sin prisas. No hay que acelerarse, la fecha principal es el 20 de julio, cuando viajemos a La Manga. Hay mucho tiempo, el resto te lo marca el mercado, así como el factor económico. En este momento de la pandemia es importante".

El hecho de continuar con una base de jugadores se antoja crucial. Es el sustento de la ilusión. Los cimientos de la ambición. "Hay que mantener una serie de futbolistas capitales, así como un cuerpo técnico que ha trabajado con ellos, durante dos años y con una idea clara. A eso se le debe reunir el fichaje de 5 a 6 jugadores, para corregir esos aspectos en los que éramos débiles. Luego se dirá el objetivo, por ahora se ha marcado el de sellar cuantos ante la salvación. El aficionado siempre demanda un objetivo más ambicioso, pero debe primar el realismo de la economía".