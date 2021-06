El último guiño de Pedri a su 'padre' Mel: "Apostó por mí de verdad en Las Palmas"

El exjugador de la UD Las Palmas se convirtió en el futbolista más joven en debutar en un Campeonato de Europa de Selecciones. Antes de comenzar la rueda de prensa ante los medios, quiso evocar su paso por el club amarillo -temporada 2019-20 con 37 partidos y cuatro dianas-. "Antes de empezar con las preguntas, quería agradecer a todos los entrenadores que he tenido en mi carrera. Desde Pepe Mel que apostó por mí en Las Palmas, Ronald Koeman y ahora Luis Enrique. Un honor ser el más joven en una Eurocopa con España", resaltó el infante de Tegueste, que fue descartado por el CD Tenerife.

"Los mensajes que más me gustan son los de mi familia, conforman un chute de energía" Pedri - Futbolista

Con 18 años, seis meses y 18 días, Pedri abrió la puerta de la eternidad. Superó la marca de Tendillo. También se convirtió en el jugador más precoz en lucir un contrato profesional en la UD Las Palmas -16 años, 7 meses y 19 días- y el más joven en la lista de realizadores del club amarillo. El infante de Tegueste batió al Sporting de Gijón en el Gran Canaria con 16 años, 9 meses y 25 días, y de esa manera, el 17 de septiembre del 2019 trituraba la marca de Orlandito. Ante Grecia, se estrenó con España, con 18 años y cuatro meses, para convertirse en el primer canario en el listado de estrenos imberbes, tras superar a Valle.

52 partidos con el Barça y una Copa del Rey. Estreno con gol en la Liga de Campeones y un guiño a la UD Las Palmas en Las Rozas que retrata la humanidad de un gigante con acné. El sábado juega la España de Pedri ante Polonia (20.00 horas). "No he hablado con Messi, también estaba jugando su partido y vi su gol, me alegro por él. Los mensajes que más me gustan son los de mi familia, conforman un chute de energía", aseveró el infante.