Una lección de por vida. Para no olvidar. Desde los once metros y sin fuerzas para decidir. El Juvenil A de División de Honor de la UD Las Palmas dijo adiós a la 'final four' de Las Rozas (Madrid) en la fatídica tanda de penaltis (1-3) tras alcanzar el minuto 120 en el Anexo de Siete Palmas con un (2-1) en el marcador. El mismo resultado que en Abegondo, que forzó el tiempo suplementario y una relación de penas máximas dantescas para los amarillos. Moleiro (37') y Andy (61') pusieron en franquicia a la UD, que ya se veía en las semifinales de la Copa de Campeones de la categoría juvenil. Pero el cabezazo de Noel, desde el corazón del área, fue una puñalada en el corazón. Del (2-1) a una prórroga con reiteradas escenas de descomposición física. La muerte más lenta. Una forma endemoniada de decir adiós. Lágrimas y la entereza del deber cumplido. Faltó físico, pulmones y ambición.

Con el arbitraje de Alexandre Alemán Pérez -el nuevo Hernández Hernández, seguro y sin fisuras en un pulso de carga vitamínica-, la UD mandó por completo en la primera parte. Quedó claro en la previa, el descaro de la UD ante el Dépor de Óscar Gil Sanz resultó determinante. Pipa se destapó en el costado derecho y su conexión con Moleiro fue de oro. Centro, control y colocó el esférico de forma magistral ante un Brais de hielo. Yadam, centrocampista exquisito, escondió el balón y no había noticias de la formación gallega. El pase del '10' de la UD fue pinchado por Andy en la acción del 2-0 -superada la hora de partido-. Del éxtasis a una fase de descomposición física. Se desplomó la etiquetada como nueva legión de 'Pedris'. Pero a falta de seis minutos para echar el cierre, el Anexo se quedó en silencio.

Brais dejó un paradón en el 95' y faltaron ideas. Ni rastro del registro incisivo y tropical de una UD que perdió el sitio ante la sobriedad gallega. La entrada de Peke, ex de al UD, elevó el suspense. El isleño logró uno de los tantos desde el punto de penalti. En esa faceta, los locales estuvieron desastrosos: fallo de Gabri, así como de Moler y el toque sutil de Andy se marchó por encima del larguero. Solo cumplió Gabri. En el Dépor, el citado Val, Peke y Noel obraron el milagro. La resurrección gallega. David topó con el palo y la figura del meta Álex, el héroe de la ida de los cuartos de finall. Adiós a la 'final four' desde el punto de penalti, con el tanto de Noel, la UD perdió el alma en la bombonera del Anexo.