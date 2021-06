El vuelo millonario de Viera

Tres años, cuatro meses y dos días después de la operación que cambió el rumbo de la historia, uno de los actores de la venta de ‘Viela’ habla del guarismo misteriosa. «Fue por menos de lo que valía, y más de lo que probablemente usted sospeche. Hicimos lo mejor y lo más doloroso para salvaguardar los intereses de Las Palmas». Viera, según lo destapado y agentes de la operación, superó el traspaso de Roque Mesa al Swansea (12 millones) y aún aventaja a Pedro González ‘Pedri’, que ha dejado otros doce en la cuenta del club isleño -cinco por el pago del traspaso y otros siete, aún sin abonar, por el rendimiento de internacional en el FC Barcelona-.

No fue la primera ocasión que se vendía a Viera, ya que en enero de 2012, tal como anunció la UD en su web, voló al Granada por tres millones. Esta operación no se llevaría a cabo. El acuerdo entre Ramírez y Pina no se plasmó al tener el ‘21’ cerrado su pase por el Valencia.El 5 de mayo del 2012, se anunció la salida del genio de La Feria a Mestalla por dos millones.

Ya como internacional con Julen Lopetegui ante Grecia y revisión médica en Lisboa, Viera fue recibido como una estrella. Acumula 88 duelos con el Beijing, con 30 goles y 30 asistencias. Una Copa de China y la participación en la ‘Champions’ de Asia -14 partidos-, confirman su condición de un referente sin fronteras. «Era la oportunidad de mi vida; para salvaguardar los intereses de mi familia», repetía en una rueda de prensa que fue un terremoto. Con cesión incluida en la UD -en el final del 2019-, el periplo en China concluye en diciembre de este año.

A la espera de analizar el proyecto 2021-22 de la UD, el ‘21’ deshoja la margarita mientras se recupera de una lesión de rodilla. Quiere dejar China con la corona de la Superliga. «Otros se fueron gratis, sin dejar un céntimo y no pasó nada», aseveró el mediapunta de La Feria unos meses después de iniciar su aventura en Pekín.

Cabe reseñar que David Jiménez Silva fue vendido por el Valencia al Manchester City (2010) por 33 millones. Víctor Machín ‘Vitolo’ -que dejó la UD en 2013 para jugar en el Sevilla por tres millones- pagó su claúsula de 37,5 ‘kilos’ en 2017. La primera plaza como jugador amarillo sigue siendo de Viera con los 18 millones.

Los beneficios de Pedri pueden desbancarle. La marcha de Prince (2017) fue a coste cero. En esa campaña, el ‘21’ no era el rostro que más cobraba del plantel. Llegaron Aquilani y Rémy. La venganza de Viela fue un negocio y luego regresó con unas cifras de impresión: ocho victorias en 13 duelos (2019). Catapultó al once de Mel al playoff. La UD no ha vuelto a pisar la promoción.

Del Barrio Atlántico al Lieja

La UD contaba con un 60% de la propiedad del mediapunta internacional y el resto correspondía al Standard de Lieja (20%) y al agente Pedro Bravo (20%). Desde el club chino del Beijing jamás se han destapado la cifra real. Fuentes próximas a la denuncia del Standard de Lieja ante la FIFA, que reclamó tres millones, dejan un montante total de once ‘kilos’ por el atacante grancanario. El Barrio Atlántico, club en el que se formó Viera, percibió 27.500 euros por los derechos de formación. La cláusula de Viera era de 25 millones y más allá de la polémica, fue un negocio redondo. Encadenaba dos temporadas siendo tentado por la Premier y el fútbol árabe y apenas costó un millón en 2015. En base a ese contrato, el ‘21’ disparó su valor con su magia. | P. C.