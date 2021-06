«Vamos a salir este año a intentar subir a Primera»

Francisco Jesús Crespo Pejiño (Barbate, Cádiz, 1996) apura sus últimos días de vacaciones en su querido pueblo natal. Llegó el verano pasado a la UD y las lesiones no le respetaron: sólo pudo participar en la mitad de los partidos. Ahora mira con optimismo la próxima temporada, en la que asegura que el equipo amarillo luchará por el ascenso.

¿Por dónde anda a falta de algo más de una semana para que empiece la pretemporada?

Ahora mismo, con la familia en el pueblo, Barbate –66 kilómetros al sureste de Cádiz–.

Dicen de su Barbate que es atún y chocolate. Imagino que usted será mucho más de atún, ¿no es así?

[se ríe] Yo soy mucho más de atún, sin duda alguna.

Supongo que habrá comido bastante ahora que estamos en plena temporada de atún rojo.

Casi todos los días. Me hacía falta comer un poquito de atún.

¿Qué parte es la que más le gusta?

Yo tiro para todo, desde la parpatana hasta el morrillo, pero lo que más me gusta es la parte de la cabeza.

¿Ha participado alguna vez en alguna almadraba?

No, nunca, pero lo tengo pendiente. Me gustaría vivir esa experiencia de pescar el atún.

¿Cuándo uno es de un sitio pequeño, lo echa más de menos cuando no está?

Yo la verdad que soy mucho de estar aquí en el pueblo y se echa mucho de menos, pero la Isla –Gran Canaria– es más o menos igual que Cádiz en cuanto al clima y todo eso.

¿Le ha dado tiempo de olvidar un poco el fútbol en estas vacaciones?

Qué va, eso no se olvida nunca. Da tiempo de desconectar un poquito, pero pronto empezaremos otra vez a darle duro, aunque yo ya esté entrenando para no perder la forma.

Eso me han comentado, que ya se ha puesto manos a la obra antes de la pretemporada.

Sí, llevo una semanita entrenando con un preparador que tengo yo siempre todos los veranos. El día 1 –miércoles de la próxima semana– ya tiraré para la Isla.

¿Qué suele hacer?

Pues un poco de gimnasio, carreras intermitentes, también resistencia para los pulmones... Un poco de todo.

También me comentan que está muy feliz en Gran Canaria. ¿Le ha sorprendido para bien?

Sí, totalmente. Estoy muy contento por todo, por cómo me ha acogido la afición, la directiva, el presi, el míster... Todos.

¿Su gran objetivo personal para el curso que viene es que las lesiones le respeten?

La verdad que sí. Me perdí 21 partidos de 42. Fue dura la temporada pasada.

«Creo que es muy importante tener un líder y Jonathan Viera es el indicado para ello»

¿Qué fue lo que pasó para que estuviera tanto tiempo fuera –algo más de tres meses–? En un principio parecía que no era para tanto.

Primero tuve una rotura de isquio en Cartagena. Estuve 19 días fuera y a la vuelta a los entrenamientos tuve un encontronazo con Enzo –tras un salto, cayó sobre el tobillo del francés–. Yo creía que era un esguince, pero el tobillo no estaba hinchado. El caso es que no podía ni andar. Tras las pruebas médicas me dieron un diagnóstico, pero yo no estaba muy seguro, así que me fui a Madrid a que mirara el doctor Ripoll. Allí me hicieron un estudio de la pisada y me mandaron unas plantillas personalizadas para que me recuperara mejor. Ese fue el paso definitivo.

¿Qué es lo que faltó por ver del mejor Pejiño? Porque se conoce su capacidad de desborde y sus cuatro goles –tres al Fuenlabrada y uno al Cartagena– y dos asistencias.

Pues creo que marcar un poquito más de goles. Espero hacerlos la temporada que viene. Y ser más regular porque cada vez que estaba en mi mejor momento volvía a caer lesionado. Me dolió mucho. Lo que quiero hacer es trabajar para el equipo y ayudar lo máximo que pueda.

¿Si no hubiera sido por las lesiones, cree que estaría hoy en algún equipo de Primera División de los que se interesó por usted en plena temporada?

Yo creo que nunca se sabe. Tengo una año más de contrato en Las Palmas y estoy muy contento de estar allí.

La UD, en todo caso, tiene la opción unilateral de renovarle una temporada más. ¿Se entiende que si usted tiene alguna oferta, no habría problema en que el club pudiera ejecutar esa opción para luego venderle?

Ahí está. Yo creo que no habría problema.

A un gaditano de Barbate, formado en la cantera del Sevilla, ¿le haría más ilusión jugar en el Cádiz o en el Sevilla?

Cádiz y Sevilla son dos pedazos de clubes, pero a mí personalmente me gustaría más el Cádiz, soy muy gaditano.

¿Ha calado en el vestuario el discurso de ir a por un objetivo mayor esta próxima campaña?

Nosotros vamos a salir este año a intentar subir a Primera, da igual la permanencia antes o después. Nosotros lo que queremos es meternos rápidamente en la zona de playoff y tener una buena dinámica para no salir de ahí.

Para ello habrá que mejorar el registro fuera de casa –sólo tres victorias el curso pasado–...

Es el gran reto. Perdimos muchos partidos fuera de casa. También tuvimos mala suerte porque siempre nos expulsaban a uno o se lesionaba alguno y el equipo no respondía después.

¿Qué me dice de Pepe Mel?

Se lo debo todo. Me ha dado mucha confianza desde el principio. Cuando he estado lesionado ha estado pendiente de mí y la verdad que estoy muy contento con él y con el cuerpo técnico.

¿Conoce Jonathan Viera?

Lo he visto allí en las instalaciones, pero no he hablado mucho con él, la verdad.

Se habla en la Isla de que el próximo proyecto puede girar en torno a él a partir de su supuesto regreso en enero. ¿Cree que sería positivo que hubiera un líder así después de la marcha de tres de los cuatro capitanes –Aythami y los Castellano–?

Sí, yo creo que es muy importante tener un líder y Jonathan Viera es el indicado.

Para ir terminando. ¿Qué es lo que más le ha gustado de Gran Canaria?

El clima, la comida, las playas, el club... Me gusta todo y me he sentido muy bien acogido desde el principio.

¿Con quién de sus compañeros ha hecho mejores migas?

Con Rober, Aythami, Maikel... Con todos.

¿Qué le dice el colega Rober? ¿Se queda en el Betis o contempla volver cedido a la UD?

Pues la verdad que no tengo ni idea. Hemos estado de vacaciones y no he hablado con él.