Ferigra: "Espero consagrarme como futbolista en la UD Las Palmas"

Erick Ferigra lo tiene claro: está en la UD Las Palmas para hacerse con un nombre en el fútbol. El central ecuatoriano de 22 años, que llega procedente del Torino, quiere asentarse de manera definitiva en la élite del balompié. "Objetivo personal, gracias a la oportunidad que me ha dado la UD Las Palmas, es consagrarme como futbolista. Sé que en los últimos clubes no he tenido mucho rodaje, pero espero que cambie a partir de ahora gracias a la UD", confesó el zaguero sudamericano en su presentación.

Una falta de regularidad en Fiorentina, Ascoli y Torino que, según Ferigra, se debió a problemas de adaptación al juego en Italia cuando aterrizó procedente de la cantera del FC Barcelona. "En Italia se juega un fútbol diferente. Me costó, sobre todo, el tema físico. En Italia los delanteros son grandes, fuertes físicamente... Lo sufrí mucho. A partir de mi segundo año, cuando ya cogió algo de experiencia en la categoría y con los jugadores, mejoré. Estos años, por un motivo u otros, decisiones de entrenador o del club, no he tenido la oportunidad, pero estoy aquí para intentar convencer a la UD de que han apostado bien por mí", confesó el futbolista.

Por eso, cuando fue cuestionado por su motivación para firmar por la UD fue franco. "Me decanté por la UD porque desde hace ya un tiempo tenía ganas de volver a España y eso me lo daba la UD: volver y seguir creciendo. No me lo pensé dos veces", agregó. Además, detalló que "ser un club histórico" ayudó en su decisión. "También he visto que la isla es un buen lugar para vivir y que han pasado muchos jugadores por aquí. Estoy muy contento e ilusionado por estar en este club", reveló. Eso sí, todavía no ha cruzado palabras con su nuevo entrenador, Pepe Mel. "Todavía no he hablado con el entrenador, espero hacerlo pronto y poder conocerle", sentenció.

Ferigra se definió como "un central de talla media, un jugador rapido, fuerte físicamente, que se sabe posicionar". Por otro lado, agregó que "técnicamente sabe defenderse con el balón" y que por el juego aéreo "muy bien". "Estos son mis cuatro puntos importantes", puntualizó.

Una definición en la línea que hizo Luis Helguera, director deportivo de la entidad. "Es un defensa central que nos aportará velocidad, energía y agresividad. Nos ayudará a conseguir objetivos y él lo suyos. Estamos muy contentos de que esté aquí", manifestó el directivo cántabro.

Eso sí, Ferigra apuntó que su preferencia es jugar "como central", aunque otras veces por circunstancias haya tenido que jugar acostado en el lateral derecho. "En el Ascoli jugaba con defensa de tres y me siento cómodo tanto con tres centrales como con dos. En la selección, el entrenador me puso lateral por un tema táctico, pero no me siento muy cómodo ahí porque no he jugado tanto. Prefiero jugar de central por la derecha", apostilló.

Volver con Ecuador "es un gran objetivo" para Ferigra, que cuenta con una internacionalidad en su cuenta. Todo de la mano de la UD después de unas "negociaciones que comenzaron este verano" y que "fueron bastante rápidas".