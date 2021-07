Unai Veiga: «Puedo aportar grandes cosas con el balón»

Llega con las miras altas, pero también con prudencia. Es, como suele decirse en el argot futbolístico, un desconocido, porque a sus 22 años –cumplirá 23 en octubre– Unai Veiga no ha debutado como profesional. Lo hará en agosto con el número 23 de la UD Las Palmas, que apostó por él para las próximas tres temporadas antes de que la Real Sociedad, en cuyo filial ha jugado los últimos tres cursos, le propusiera renovar su contrato. El de Portugalete (Vizcaya) no dudó ante la llamada de la entidad isleña «hace un par de meses o tres».

«Estoy muy contento y feliz por tener esta oportunidad. Es cierto que había ofertas de varios equipos, pero el proyecto deportivo que me ofrecía la UD no me lo ofrecía ningún otro club. Agradezco a Luis –Helguera– y al presidente –Miguel Ángel Ramírez– la oportunidad», comentó el jugador en su primera comparecencia –todavía telemática– ante los medios.

Segundos antes, el director deportivo había dado un esbozo de los que es Veiga como jugador. Dijo que aportaría «equilibrio», pero poco más. Tocaba al propio futbolista darse a conocer sobre el papel. «Me defino como un jugador técnico que le gusta abarcar mucho en el centro del campo e ir creciendo en el juego a través de tener el balón. El club también entiende eso: que soy un jugador que puede aportar grandes cosas con balón», dijo.

«Puedo aportar equilibrio, salida de balón y dinamismo en el centro del campo», añadió en el mismo sentido. Referido a la UD, Unai Veiga, en definitiva, viene para sustituir a Javi Castellano. La primera intención de la entidad es que actúe como mediocentro defensivo para que Sergio Ruiz pueda realizar labores más ofensivas. Sus 189 centímetros le ayudan en esa tarea, lo que no significa que pueda jugar también más arriba.

Vicente Gómez

Cuestionado por el motivo por el que la cantera de la Real Sociedad genera buenos mediocentros como Xabi Alonso o Asier Illarramendi, no supo establecer una razón, pero sí habló de una par de jugadores que le atraen por su juego.

«No tengo un referente futbolístico en concreto, pero sí hay muchos jugadores con los que me identifico y que me gustan, como pueden ser Pogba o Juan Carlos Valerón», reveló.

Algunos de los que más le conocen en San Sebastián lo han comparado incluso con Vicente Gómez, algo que él no tiene tan claro. «No soy de compararme con ningún jugador porque quiero hacer mi carrera y mi juego. No sabría decirte, pero sí que es cierto que alguna que otra característica sí que tengo», resolvió.

Y cuando quedó resuelta su descripción y gustos futbolísticos que luego habrá de demostrar en el terreno de juego, Veiga mostró su ambición por alcanzar cotas altas. También lo hizo Erick Ferigra, el otro fichaje de la UD hasta el momento, en su presentación el pasado lunes. Le meta del equipo es clara: subir a Primera.

«Mi objetivo a nivel individual es seguir creciendo como jugador, conseguir el máximo de minutos posible y estar al máximo nivel día a día. Y el objetivo grupal es el ascenso, pero no hay que correr. Tenemos que ir día a día, partido a partidos, y seguro que así conseguiremos el objetivo que todos queremos», sentenció.

La receta, por tanto, es el paso a paso. «Todos sabemos que la Segunda es una categoría muy complicada, que cualquier equipo te pone las cosas difíciles. Este año tocan más equipos del norte, pero va a seguir siendo igual de competida», señaló en referencia al hecho de que 13 de los 21 partidos que la UD deberá jugar fuera de casa serán en lugares por encima de Madrid.

Dónde estará Las Palmas el curso que arranca el próximo fin de semana del 14 y 15 de agosto ante el Real Valladolid lo marcará el devenir de la competición. Veiga, de momento, no se pone techo. «No hay que ponerse límites en esta vida y por eso no voy a decir que tengo el techo aquí porque no lo sé. Esto acaba de empezar». Se refiere a su carrera profesional, la que comenzará en la UD. El nuevo pulmón ya está aquí.