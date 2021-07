La UD echa a andar sin Curbelo y con la plantilla por completar

El proyecto 2021-22 de la UD Las Palmas se pone en marcha hoy con el inicio de la pretemporada. Por delante quedan seis semanas de preparación para que comience el campeonato el fin de semana del 14 y 15 de agosto, cuando el cuadro amarillo recibirá en el Estadio de Gran Canaria al Real Valladolid en la primera jornada. Antes tendrá que culminar su puesta a punto, que arranca a partir de las 10.30 horas en Barranco Seco –habrá otra sesión por la tarde, a las 19.00–, que contará con un stage de 10 días en la Península –entre el 20 y el 30 de julio– y que calibrará el nivel de los amarillos con varios partidos amistosos.

Quedan muchas cosas por hacer, porque de los 26 jugadores –sin contar a Rivera, que no cuenta pero está citado por no haber rescindido todavía– que trabajarán está lunes a las órdenes de Pepe Mel, muchos no formarán parte de la plantilla definitiva. Habrá salidas y también entradas. De momento la entidad isleña ha realizado dos fichajes, el del central ecuatoriano Erick Ferigra y el del mediocentro vizcaíno Unai Veiga –además de Rafa Mujica, que continúa en propiedad tras haber estado cedido el curso pasado–, pero faltan otros por llegar. Ellos, hoy, serán las caras nuevas del plantel profesional.

Ferigra y Veiga, los nuevos; Domínguez y Cedrés, ausentes; Rivera, que no seguirá, está citado

Por otro lado, hay ausencias que llaman la atención, porque 10 pretemporadas después los hermanos Javi y Dani Castellano no estarán, como tampoco Aythami Artiles, el primer capitán, quien después de siete cursos –también suma 10 en total– dejó con su marcha un vació de poder en el vestuario que él mismo reclama ahora para Maikel Mesa. Esa falta de liderazgo es otro de los asuntos pendientes en la nueva UD que habrá de mirar más arriba.

El objetivo, del curso, un tema siempre recurrente a estas alturas, lo fijó el presidente Miguel Ángel Ramírez en su comparecencia días después del término del campeonato pasado: «Conseguir la permanencia antes para tener más tiempo para optar a algo más». No quiso hablar ni de ascenso ni de playoff, pero con su mensaje dejó claro que la simple salvación no será suficiente.

El jefe

El elegido para llevar a la UD Las Palmas a la meta de garantizar la permanencia con cierta holgura para luego soñar con cosas grandes vuelve a ser Pepe Mel, cuya continuidad contó con opiniones enfrentadas entre los dirigentes, pero que iniciará su tercera temporada desde el principio –llegó en marzo de 2019–.

El técnico madrileño, que suspiró por la creación de un equipo ganador que opte al ascenso, algo nada extraño para él puesto que ya logró subir a Primera dos veces con el Real Betis Balompié –en 2011 y en 2015–, iniciará hoy el proyecto con 26 futbolistas, 18 de ellos de la plantilla profesional. En realidad son 20, pero dos no podrán entrenar todavía.

Se trata de Álex Domínguez, que permanece aislado por haber dado positivo en covid-19 el martes pasado, percance que le privó de acudir a los Juego Olímpico de Tokio. En principio deber estar en cuarentena hasta el viernes y luego dar dos veces negativo antes de sumarse al trabajo grupal. El otro es Cristian Cedrés, operado de la rodilla en enero y que se ejercitará en solitario.

Por delante, seis semanas de trabajo, incluido un ‘stage’, antes de recibir al Valladolid en LaLiga

Tampoco estarán Eric Curbelo ni Jesé, que terminaron sus contratos el pasado día 30 y cuyas renovaciones están en el aire. El primero sigue sin llegar a un acuerdo con el club y, aunque quiere quedarse, espera que le valoren mejor de lo que lo han hecho hasta ahora; el segundo, por su parte, sigue sin tomar una decisión y la incógnita está en el tiempo máximo que la UD le esperará. En cualquier caso, también dio positivo por covid y está aislado.

Se supone que los test a los que fueron sometidos el resto de jugadores dieron todos negativo y que hoy podrán empezar a correr. Además de los 18 profesionales disponibles hoy, Pepe Mel dispondrá de ocho futbolistas de las categorías inferiores que lucharán por seguir en la dinámica del primer equipo. Son el central Saúl Coco; el lateral izquierdo Sergi Cardona; los mediocentros Sergio Simón, Diego Guti y Yeray Delgado; los extremos Clau Mendes y Joel el Pino; y el delantero Ale García.

Vendrán a compensar las carencias del plantel en el arranque de la pretemporada. Hay tres porteros, pero ningún lateral izquierdo puro, hay hasta seis centrocampistas que juegan por el medio, pero sólo dos delanteros. Queda tiempo por delante para dar forma al grupo de jugadores que habrán de conformar la UD 2021-22. Hoy simplemente se echa a andar.