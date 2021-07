Mel exige competencia

Las primeras gotas de sudor de los jugadores que realizan la pretemporada de la UD Las Palmas comenzaron a caer ayer con la primera doble sesión de trabajo. No suelen ser relevantes los entrenamientos salvo para los futbolistas, que en ellos se ganan jugar el fin de semana siguiente, pero cuando es el primero de tantos y tantos que habrá hasta la primavera de 2022, y además toma la palabra el jefe para dejar claro una máxima que habrá de regir el día a día del equipo, cobra cierto interés también para el resto.

Porque Pepe Mel, justo después de dar la bienvenida a los nuevos, picó a los jugadores. En otras palabras, los puso en el ruedo, cara a cara. Les pidió, en definitiva, competencia, la que según él eleva a sus pupilos a su máximo. El discurso sobre el césped de Barranco Seco, con todos alrededor suyo, fue palmario.

«Eso sí, chicos, intensidad. Si le tengo que meter y levantarle tres metros, lo levanto. ¿Eh, Peji –dirigiéndose a Pejiño–? Como te levantan a ti. Competís entre vosotros desde el primer día. ¿Yo qué soy, delantero y compito con Claudio? Es mi amigo del alma y por él me parto la boca, pero entrenando tengo que intentar que él no juegue para que juegue yo. Más claro no puedo hablar».

La sentencia del madrileño, que inició ayer su tercera pretemporada con el cuadro amarillo tras un proceso de renovación nada sencillo que contó incluso con la oposición de algunos dirigentes, está llamada a gobernar el vestuario durante toda la campaña. No hay amigos en los entrenamientos, sino en los partidos y todos visten de amarillo.

Antes, el entrenador había dado un discurso de bienvenida, sobre todo a los nuevos, Erick Ferigra y Unai Veiga –el otro fichaje, Rafa Mujica, ya estuvo la última mitad de la temporada cedido por el Leeds United–, y a los ocho jugadores de las categorías inferiores que de momento participan en el periodo de preparación.

«Estáis en un grupo bastante bueno. Se nos ha ido gente que era importante y que ha hecho un trabajo fantástico, como los dos hermanos –Javi y Dani Castellano– o Aythami. Pero los que están son magníficos. Apoyaos en la gente veterana, os van a guiar bien», recomendó Mel.

«Este es un club especial, con una tradición. Cada uno tiene una filosofía. Cuando uno juega en el Eibar, por ejemplo, te tienes que meter en las costumbres de la ciudad, del equipo, en la forma de jugar. Esto es la UD Las Palmas y aquí hay una tradición y una forma de hacer las cosas que pronto vamos a conocer y entender», prosiguió el técnico.

No quiso, por tanto revelar la filosofía de juego que va a tener el equipo ni esa manera de hacer las cosas a la que se refería. Prefirió, en todo caso, que tales cuestiones no se descubrieran con palabras, sino con hechos sobre el terreno de juego.

La broma

«Repito, sobre todo a Unai y a Erick. Venís a un grupo magnífico y lo vais a pasar bien. Tiene unos futbolistas a los que les gusta el balón. El único consejo que les doy es que no se junten a ese, que de él nada bueno pueden aprender», concluyó en referencia a Sergio Araujo, que sonreía mientras observaba.

Acabados los discursos, la UD Las Palmas 2021-22, que todavía está por hacer, comenzó a sudar con los primeros ejercicios de la pretemporada. A diferencia de lo que solían ser las etapas de puesta a punto de antaño, hubo balón desde el primer día. Incluso, un partidillo. Las dobles sesiones están previstas para mañana y el viernes. Hoy, el jueves y el sábado sólo entrenarán por la mañana, y el domingo descansarán.

El técnico cuenta por ahora con 27 jugadores, 18 profesionales y nueve del filial –se sumó un portero a los ocho iniciales mientras Álex Domínguez esté aislado por covid-19–. A Cedrés se le espera para finales de mes; a Curbelo, para mañana. Raúl Fernández, tres años después, por fin pudo partir de cero. Todos ellos habrán de regirse bajo el dogma de la competencia. Es la exigencia del Mel.