Ramírez reconoce la oferta del AEK por Araujo y se lo piensa

«Ten en cuenta que estamos hablando de unas cantidades muy pequeñas y tenemos que valorar si económicamente debemos hacerlo; si ganamos económicamente pero perdemos deportivamente; qué posibilidades tenemos de sustituir al Chino Araujo por un jugador que te cueste menos dinero y por tanto la jugada te pueda salir mejor... Pero vamos, no tenemos ninguna prisa», dijo el presidente de la UD antes del almuerzo con el que el club homenajeó ayer a los protagonistas del ascenso de Segunda B a Segunda en 1996.

«Con respecto al caso de Sergio Araujo todo el mundo sabe, porque así ha salido constantemente en la prensa griega, que el AEK está interesado en la adquisición del futbolista. Llevamos dos meses negociando esa oferta y cuando haya un desenlace definitivo lo comunicaremos, pero hasta ahora seguimos en ese punto de negociación», dijo con anterioridad.

Según las fuentes citadas por el propio máximo mandatario amarillo, el club heleno habría alcanzado ya incluso un acuerdo con la UD para el traspaso del atacante, algo que Ramírez negó con rotundidad. Las mismas informaciones señalan, además, que el AEK habría ofrecido inicialmente 1,5 millones por el jugador y que luego habría elevado esa cantidad hasta los 1,7, cantidades insuficientes para la UD Las Palmas, que no le dejaría marchar por menos de dos millones.

Ramírez, en su comparecencia ante los medios, no habló de cifras, pero sí reveló que las cantidades eran bajas según la valoración de la entidad amarilla. Fuentes cercanas al jugador, por su parte, revelaron a este medio que él se encuentra a expensas del club y que estaría dispuesto tanto a irse como a quedarse siempre y cuando la operación fuera satisfactoria para la UD.

El interés del AEK de Atenas por el Chino se remonta a meses atrás, según el presidente, pero como la entidad no tiene premura por venderle no se ha apresurado a sacar al futbolista. La conclusión es clara: si el club griego no llega a la cantidad exigida por la UD, no lo venderá, aunque el devenir de los acontecimientos aventuran un futuro sin el argentino en la Isla.

Eso significaría que Pepe Mel perdería a su mejor delantero de la temporada pasada. Marcó 11 goles en 29 partidos –estuvo lesionado unos meses a finales de 2020– y por fin dio la sensación de que al menos se parecía al delantero joven que llegó a Gran Canaria en el verano de 2014 para llevar al equipo al ascenso gracias a sus 25 tantos. Sin embargo, la intención de su propietario es venderle para hacer caja, aunque no por cualquier cantidad.

Según Ramírez, la comisión deportiva de Las Palmas valora todas las posibilidades, tanto la de quedárselo como la de venderle y fichar a un sustituto que al menos iguale sus números. No es novedad en la UD, ya que la premisa es clara: todo el mundo está en venta y saldrá siempre y cuando la oferta económica sea considerada por el club como cuantiosa.

En cualquier caso, la marcha de Araujo supondría un lastre para Pepe Mel, que siempre le consideró un fijo en sus alineaciones no sólo como delantero centro, sino también como extremo izquierdo con libertad de movimientos. El Chino le respondió con goles jugara donde jugara.

Ahora su posible salida al AEK siembra de dudas el ataque de la UD, para el que quedarían únicamente Jesé Rodríguez, que se incorporará a la pretemporada la próxima semana una vez supere el coronavirus, y Rafa Mujica, sin apenas protagonismo el curso pasado. Entre los dos refuerzos del mercado de invierno sólo sumaron tres goles –dos Jesé, uno de penalti, y uno Mujica–.

El club griego, donde el argentino jugó cedido en tres etapas entre 2016 y 2020, pudo habérselo quedado en propiedad ese último año si pagaba 2,7 millones. Ahora ofrece menos y la UD se lo piensa.

El estreno, el domingo 15 de agosto a las 21.00 horas

La UD Las Palmas ya sabe cuándo comenzará el campeonato 2021-22 frente al Real Valladolid en el Estadio de Gran Canaria. Será el domingo 15 de agosto bien tarde, a las 21.00 horas. Seguramente, la previsión de altas temperaturas hizo que LaLiga considerara que el choque entre grancanarios y vallisoletano cerrara la jornada dominical junto con el Fuenlabrada-Tenerife que se jugará en Madrid, donde también se espera que el termómetro refleje muchos grados durante el día. Cabe destacar que la primera jornada de LaLiga SmartBank la abrirá el viernes el encuentro que enfrentará al Huesca y al Eibar, dos equipos recién descendidos de Primera División, en El Alcoraz (19.00 horas). Ese mismo día también jugarán entre sí el Zaragoza y el Ibiza, que debuta en la categoría, en La Romareda (21.00). Para el sábado 14 quedarán tres partidos: Real Sociedad B-Leganés (16.00), Girona-Amorebieta (18.30) y Ponferradina-Alcorcón (21.00). El domingo, además de la UD y el Tenerife, jugará el Sporting contra el Burgos (16.00) y el Oviedo frente al Lugo (18.30). La primera jornada del campeonato se cerrará el lunes 16 con los partidos Málaga-Mirandés (19.00) y Cartagena-Almería (21.00). En la segunda fecha, Las Palmas jugará en Gerona. | P. F.