Alarma por Erick Ferigra, retirado del césped por una giro de rodilla

Los gestos de Erick Ferigra no pintaban bien; las comprobaciones del galeno amarillo tampoco.

-«Fue un golpe o torsión», preguntaba el médico.

-«Giro, giro», repetía el central amarillo.

Ferigra subió las escaleras y se retiró del entrenamiento. La alarma se activó en la UD Las Palmas. Todo después de una jugada sin aparente peligro, un choque con el delantero Clau Mendes, que cayó sobre el central procedente del Torino este verano.

Ahora a Erick Ferigra, de 22 años, se le practicarán pruebas la semana que viene para saber el diagnóstico final de su lesión y comprobar si todo queda en un susto o el percance sube en la escala de preocupación, que ya es alta. Hace un par de años, Ferigra sufrió algunos problemas de menisco en su rodilla derecha que le provocaron estar con molestias durante gran parte de la temporada en su cesión en el Ascoli de la Serie B italiana –segunda categoría del fútbol transalpino–.

Hasta el momento, Ferigra había sido uno de los hombres sobre los que Pepe Mel, técnico de la UD, había puesto el foco. En su presentación, el ecuatoriano, ex de la cantera del FC Barcelona, tenía claro cuál era su objetivo para esta temporada en la UD. «El objetivo personal que tengo es consagrarme como futbolista y espero lograrlo con esta oportunidad, demostrarle al club que no se ha equivocado confiando en mí», argumentó. Ahora, este percance en medio de la pretemporada rompe sus esquemas, al menos de entrada. El diagnóstico de su rodilla llegará en los próximos días, una vez que la exploración radiológica saque a la luz qué hay en la rodilla del ex del Toro. De momento, la alarma está encendida.