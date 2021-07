Arranca la campaña de abonos con los mismos precios que en 2019

La campaña de abonos de la UD Las Palmas de cara a la temporada 2020-21 ya está en marcha. La novedad es que será íntegramente online; lo que no cambian, los precios, porque serán los mismos que en el curso 2019-20, cuando la pandemia impidió que el público pudiera ir a ver a su equipo al Estadio de Gran Canaria en los últimos seis partidos. Los que no regalaron el dinero al club y recibieron a cambio un diploma como abonado protector, y los que no gastaron la cantidad correspondiente en la tienda oficial de la entidad, tendrán un 25% de descuento de lo que abonaron hace dos años en su nuevo carné, o podrán solicitar la devolución de esa cantidad a partir del 30 de agosto, día en que concluye la campaña.

El plazo de renovación concluirá el 5 de agosto y a partir del día siguiente hasta el final comenzará el de nuevas altas. En esta ocasión no habrá un periodo establecido para cambiar de asientos "hasta que el aforo permitido des del 100%", especifica la UD. En ese sentido, todavía no hay una cantidad de público fijada para que pueda entrar en el recinto de Siete Palmas, cuestión que quedará resuelta, según el club, en la semana previa al inicio del campeonato -el 15 de agosto, frente al Real Valladolid-.

Los aficionados de la UD que quieran abonarse tendrán que hacerlo a través de la página web de la entidad (www.udlasplmas.es) siguiendo unos pasos sencillos. Queda eliminada la posibilidad de sacar los carnés de manera presencial. Estos se enviarán por correo ordinario a los domicilios indicados y, además, podrán descargarlo en sus teléfonos móviles. Con ese código QR podrán acceder al Estadio sin necesidad de llevar la credencial.

Sin campaña creativa al uso por los estragos de la covid-19, el lema es: 'La unión hace Las Palmas'. Los precios de renovación, por ejemplo para un adulto, son de 90 euros en la grada Naciente, entre 90 y 135 en la Curva, entre 155 y 200 en la Sur, y entre 265 y 650 en Tribuna. Los precios para una nueva alta, también de un adulto, son: 120 en Naciente, entre 120 y 165 en la Curva, entre 185 y 240 en la Sur, y entre 310 y 720 en Tribuna.