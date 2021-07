Jesé inicia la preparación; Coco, primer lesionado

Jesé Rodríguez ya comenzó la pretemporada. Lo hizo una semana y dos días después que el resto de sus compañeros, pero por fin rompió a sudar en Barranco Seco. El delantero, llamado a ser el referente ofensivo de la UD el próximo curso, junto a Adalberto Peñaranda, trabajó mayormente en el gimnasio, aunque en un momento dado saltó al césped del campo David García para realizar unas cuantas carreras en solitario.

Sigue, en todo caso, el plan de entrenamiento establecido para cualquier jugador que supere el coronavirus. Cabe recordar que el grancanario dio positivo la semana antes del comienzo del periodo de preparación y no pudo empezar a trabajar con el grupo, aunque no podría haberlo hecho porque no firmó su nuevo contrato con la entidad amarilla hasta el martes pasado.

Quizá, si no hubiera sido contagiado con covid-19, habría sellado su continuidad a tiempo para comenzar la pretemporada con normalidad, sin embargo, la misma estaba pactada desde hacía tiempo. Ahora le quedan por delante algo más de cuatro semanas de puesta a punto hasta que comience el campeonato el próximo domingo 15 de agosto (21.00 horas) en el Gran Canaria frente al Real Valladolid.

Tanto el técnico Pepe Mel como los dirigentes de la UD, así como el propio jugador, consideran que la realización de la pretemporada, aunque se haya incorporado más tarde, supondrá un plus en su rendimiento, ya que lleva sin completar una preparación desde hace mucho tiempo. Ahora, por fin, tiene la oportunidad de llegar en plena forma al inicio liguero, lo que, por otra parte, eliminará cualquier excusa de falta de preparación en el caso de que su rendimiento no sea el óptimo.

Cabe recordar que la campaña pasada sólo marcó dos goles en 16 partidos –uno al Lugo, de penalti, y otro al Albacete en la penúltima jornada–, aunque aportó más que goles por mucho que su obsesión fuera marcar la mayor cantidad de tantos posible, algo por lo que, por otra parte, nunca se caracterizó.

El portero

El plan de entrenamiento de Jesé es el mismo que se aplica a Álex Domínguez, el otro futbolista amarillo que superó el covid. El guardameta tampoco se ha incorporado al trabajo grupal, pero lo hará en breve. En su caso, el contagio supuso un mal muchísimo mayor para él, ya que perdió la posibilidad de formar parte de la selección española en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El otro futbolista que dio positivo es Cristian Cedrés, que al igual que los compañeros que estuvieron en contacto estrecho con él, Maikel Mesa, Aridai Cabrera y Álvaro Lemos, tienen un plan de entrenamiento específico que han de ejecutar en su casa durante los días que tienen que permanecer aislados –Cedrés, como mínimo hasta el miércoles; los otros, como mínimo hasta el lunes–.

El filial Saúl Coco, por su parte, es el protagonista de la primera lesión seria de la pretemporada. El central sufrió una rotura en un isquiotibial en los primeros entrenos y no volverá a estar disponible hasta después del stage de Marbella, que acaba el día 28.