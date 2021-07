Ramírez explica que tuvo que vender a Araujo para traer al 'Messi' canario

"Todos los aficionados saben que tenemos planes para incorporar en invierno a un jugador que no pretende cobrarnos ni mucho menos su caché -se refería a Jonathan Viera, aunque no mencionó su nombre-. Es un jugador que será capitán y que llegará en diciembre. Y para ello nosotros tenemos que tomar decisiones. Con el equipo que tenemos, si se quedaba Araujo no se podía realizar ningún fichaje más, ni fichar a Peñaranda ni a Jesé. De igual modo, todavía falta por incluir a un central, a un centrocampista, a un banda y a un delantero. Si tomábamos la decisión de que Araujo se quedase, no hubieran podido venir", explicó el máximo mandatario.

Reveló, además, las cantidades acordadas en la operación de traspaso a cuatro bandas entre la UD, el AEK, el Boca Juniors y el propio jugador. Según el dirigente, la entidad amarilla cobrará 1.46 millones, de los que deberá descontar un 20% que irá a parar al club argentino, desde el que el Chino llegó a Europa. "Con eso y con lo que dejamos de pagar de la ficha, la UD Las Palmas se ahorra seis millones en dos años y se pueden hacer cosas", argumentó.

"La UD Las Palmas no es una excepción en el fútbol profesional. Es decir, actualmente hay multitud de ejemplos de jugadores que no tienen cabida en la masa salarial de equipos importantes. Nosotros todo lo que hacemos es procurando la estabilidad de la entidad y no tomamos una decisión si no es porque se pone en riesgo la estabilidad del club. Hemos aguantado el contrato de Araujo todo lo que hemos podido: siete años. Le quedaban dos más, por lo que si no lo veníamos ahora, el año que viene no lo podríamos vender", agregó Ramírez.

Y centró la mirada en el futuro del equipo, al que, según él, exigirá más que la temporada, como también al propio técnico Pepe Mel. "Estoy seguro de que haremos un equipo competitivo. Tenemos que ilusionarnos, vamos a tener un magnífico equipo. Vamos a aguantar todo lo posible por intentar estar en una zona cómoda para que cuando llegue nuestro Messi canario podamos destacar en la categoría. Ya lo hemos vivido", sentenció.