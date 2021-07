Óscar Pinchi: "Vengo a un club grande para ascender"

Óscar Francisco García Quintela lo tienen claro. No se anduvo el hombre con eufemismos ni encubriendo cuál ha sido su principal motivación para venir a la UD Las Palmas, «un club grande» que debe aspirar a más que a una salvación cómoda. «Es el reto más grande de mí carrera. Vengo a un club grande, vine aquí para ascender. Sé que esto es partido a partido, paso a paso, pero vamos con mucha ilusión y muchas ganas, que al final es lo más importante», sentenció el nuevo atacante amarillo. En palabras, como en el campo, el hombre es de encarar las preguntas con velocidad y más descaro que prudencia.

La UD Las Palmas anunció ayer a primera hora del día la contratación del jugador gallego de 25 años (La Coruña, 1996). Un contrato de tres temporadas con la entidad amarilla, hasta junio de 2024. Después de un día de aterrizaje, reconocimiento físico y firma, Óscar Pinchi –su nombre futbolístico– se sentó en la sala de prensa de Barranco Seco para dejar sus primeras impresiones como jugador de la UD Las Palmas.

La presentación, como siempre, a cargo de Luis Helguera, director deportivo de la entidad, que destacó la polivalencia del futbolista. «Es un jugador rápido, vertical, polivalente, que puede jugar tanto de delantero como de extremo en las dos bandas. Le agradecemos a Óscar, a su familia y su agente Luis Alonso que pueda estar aquí con nosotros», destacó el directivo cántabro.

Sus motivaciones para llegar a la UD, más allá del ascenso, también tienen otros lazos. «La verdad es que es un poco por todo. Los compañeros que tenía ya en la UD me habían dicho lo bien que se vive aquí. También que en la UD lo viven todos, es un club grande, histórico, tengo familia aquí también así que no podía haber más cosas que me vincularan al club... Lo hablé con mi familia, con mi agente y consideramos que es le mejor sitio para demostrar y trabajar», argumentó Pinchi.

Su debut en Primera

En Gran Canaria, Óscar Pinchi tiene algunos de los mejores recuerdos en su carrera, como por ejemplo su estreno en Primera División. Algo que hizo con su club: el Deportivo de La Coruña cuando lo dirigía Gaizka Garitano, justo antes de que llegara a Riazor Pepe Mel, quien volverá a ser su entrenador en la UD Las Palmas. «Sí, es un gran recuerdo y es lo que decía antes... Son muchas cosas las que me vinculan a este lugar. Encima también estuve con Mel cuando estaba en el Deportivo. No puede haber más cosas para venir aquí», contestó. Aquel día, Pinchi apenas estuvo unos minutos en el campo, pero el recuerdo será siempre imborrable para él, en un partido que acabó 1-1 en la temporada 2016-2017.

«El objetivo está claro aquí, pero esto es trabajar todos los días sin dejarse nada... Al míster lo tuve en el Dépor y es muy buen entrenador. En el día a día va bien, es fácil trabajar con Mel. Solo tengo palabras de agradecimiento para él porque si no igual no estaba aquí», aseveró.

En la Copa del Rey, un curso más tarde, Pinchi volvió a pisar el Estadio de Gran Canaria para tumbar a la UD Las Palmas con el Deportivo de La Coruña por 2-3, en la tercera ronda del torneo. Un partido que le costó el puesto a Pako Ayestarán.

Razones para «tenerle mucho cariño» al Estadio de Gran Canaria y a todo lo que rodea a la UD. «Es un pedazo de estadio. Le tengo mucho cariño porque jugué en Copa y debuté en Primera División... Hoy ya todas las instalaciones del club, de las que me habían hablado muy bien, se ve de otra manera porque supera las expectativas y todo lo que me podían llegar a decir, al igual que de la Isla, de la que me han dicho que se vive muy bien», agregó.

Los compañeros

Cuestionado por la plantilla que tiene la UD Las Palmas, con nombres como los de Adalberto Peñaranda, Jesé Rodríguez o Raúl Navas, Óscar Pinchi le dio valor. «Un club grande tiene jugadores grandes», apuntó. Es competencia, pero de la sana, de la buena. «Estoy convencido y agradecido con el club, con Luis Helguera y con el presidente. Hay muy buenos futbolistas y eso se verá reflejado en el campo, seguro», apostilló.

Coruñés, con el corazón del Dépor, sus ojos crecieron viendo a Manuel Pablo y Juan Carlos Valerón, dos de los mejores futbolistas canarios de la historia, dando sus días de gloria al club gallego.

«Son dos iconos en Coruña, dos referencias también para mí, ya que jugaron muchos años en Primera. Muchos de los niños de Coruña se fijaban en ellos. A Manuel Pablo lo tuve de segundo entrenador y también estaba como jugador cuando yo empezaba a subir con el primer equipo. Siempre estaba ayudando, desde el minuto uno como hace un buen capitán», resumió el extremo.

Pinchi llega a la UD Las Palmas tras pasar la última campaña en el Fuenlabrada. Con el equipo madrileño, el extremo coruñés jugó 29 partidos con tres goles y tres asistencias. Un curso antes dio el salto a Segunda con el Extremadura, con el que participó en 38 encuentros para firmar cinco goles y otras cinco asistencias. Todo tras pasar por la cantera del Atlético de Madrid después de salir de la fábrica de talento del Deportivo de La Coruña, su casa.